上車全供略︰北角迷你盤三球有貨

港島區住宅樓價向來較高，不過，北角亦罕見有放盤叫價不足四球。區內單幢盤嘉運大廈一個百多方呎的迷你單位，叫價僅三百餘萬元，料為區內最平放盤。



●嘉運153呎 嗌388萬

世紀21日昇陳卓峰指，上述嘉運大廈的入場單位為中層C室，實用面積153方呎，開放式間隔，放售呎價約25,359元。該單位近日租出，月租9,500元，呎租62元，現連同租約出售，以放盤價計，租金回報約2.9厘。該物業現有約4個放盤，全數都連約，另一個同面積的迷你戶，叫價則為418萬元。



該入場單位叫價388萬元，因連租約放盤，最多可承做五成樓按，首期194萬元。以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計，月供約8,600元。假設買家為首置客，只需支付樓價的2.25%作從價印花稅，即約8.7萬元。



資料顯示，嘉運大廈樓齡約34年，坐落於北角月園街，介乎港鐵北角站與炮台山站之間，提供約92個單位。當中有逾40個單位面積僅153方呎，由於伙數不多，大廈成交疏落，最近一宗成交為低層實用面積153方呎單位，今年3月時以311萬元售出，呎價20,327元。



●富利來呎價叫萬九

陳氏又指出，若資金較充裕，同區可選擇規模較大的富利來大廈，入場單位為A座高層3室，實用面積238方呎，開放式設計，連租約叫價470萬元，呎價19,748元。現時共有約7個放盤，其餘叫價均超過500萬元。



以該放盤計，連同租約放售，首期235萬元，首置買家需支付約10.6萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約1.04萬元。



富利來大廈坐落於京華道，由3座大廈組成，提供約238伙，實用面積225至238方呎，樓齡約37年，鄰近港鐵炮台山站，基座設有商舖。物業同座低層2室，實用面積225方呎，近日以400萬元成交，呎價17,778元。



事實上，區內大部分平價盤源均連租約，可睇樓的單位叫價大部分都超過「五球」，因此該類單位買家以收租客為主。值得注意的是，由於這類物業所提供的單位數量不多，加上樓齡逾30年，日後大廈進行維修時，住客需分擔的費用有機會更多。



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