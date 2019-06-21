【港產獨角獸】商湯科技將為20家車廠提供車內監視系統

外媒報道，人工智能(AI)平台公司、「港產獨角獸」商湯科技將向20家汽車廠商提供車內監視系統。商湯科技副總裁史軍表示，就車內監視系統，該公司與中國、美國、德國、日本約20家大型車企簽訂合約，今年內先為兩家車廠提供系統，預計2021年前將為其餘車廠提供系統。



據介紹，該系統通過攝像鏡頭對駕駛員的表情和姿勢等進行分析，一旦發現司機「瞌眼瞓」或注意力不集中的迹象，就會發出警告聲。



豐田汽車相關的愛信精機等企業也在開發利用人工智能技術的車內監視系統；史軍表示，由於技術層面的門檻較高，競爭對手比較少。



成立於2014年的商湯科技，主力研發並建立了深度學習平台和超算中心，推出了一系列先進的人工智能技術，包括人臉識別、圖像識別、文本識別、醫療影像識別、視頻分析、無人駕駛等。



去年5月，商湯科技宣布完成C+輪6.2億美元融資，聯合領投方包括厚樸投資、銀湖投資、老虎基金、富達國際等，深圳市創新投資集團、中銀集團投資等。商湯科技總融資額超過16億美元，估值超過45億美元。



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