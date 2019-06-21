專家觀點：「貨幣戰」美國贏面大！原因係...

美國聯儲局7月減息已勢在必行，華僑銀行經濟師謝棟銘發表報告指，全球央行本周再次成為市場的主角，歐美央行「鴿聲嘹亮」所導致的市場波動，「有點像匯率戰的架勢」。



他形容歐央行主席德拉吉周二(18日)贏了第一局，導致歐元回落，而美國聯儲局周四(20日)的議息聲明則扳回一局，導致美元匯價下滑。



他認為，在這場「匯率戰」中，任何一方減息不代表本國貨幣一定貶值，短期內市場對聯儲局7月減息可能過於樂觀，所以美元繼續大幅回落的空間不大，但中期來看，在即將到來的新一輪減息周期中，聯儲局的彈藥遠較歐洲央行充足，即是美國減息空間遠超歐洲央行，意味着美元中期可能會贏得這場「匯率戰」的勝利，從而導致美元走弱。



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