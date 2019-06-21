中國燃氣：料今年工商售氣毛利穩定　貿戰無大礙

中國燃氣(00384)於截至今年3月底止的財政年度，錄得天然氣銷售毛利按年微跌0.013元人民幣(下同)，至0.61元。總裁助理兼資本營運中心總經理李雲濤表示，雖然中國經濟增長有下行壓力，夏季氣價成本亦見上漲，但相信今個財政年度工商業用戶的毛差會比較平穩。總裁劉明輝直言，中美貿易戰不會影響民眾煮飯、洗澡，以及北方取暖的需求。



他提到，內地於2014至2015年期間推行供給側結構性改革，市場當時也很關注毛利，惟結果是大致維持穩定，中燃亦可以將燃氣來貨成本上升轉嫁給終端用戶(順價)。與此同時，中燃工商業用戶新的燃氣消費量增長更多是來自「煤改氣」，其毛差2014年政策開始至今也大致穩定。



對於市場關注中國石油(00857)夏季加氣價，李雲濤解釋，按照中央於2015年11月18日公布的天然氣定價機制，上游燃氣開發商可於冬季(即11月1日至翌年3月底)加價20%，其後降到夏天價格，中石油現在是等同讓3月到4月之間氣價差降少一點。



經過4月份上游開發商、下游分銷商與發改委協議後，中燃簽訂了供氣協議，其中公司銷量85%左右的國產氣、中亞和中緬管道部分，夏季氣價加幅為6.4%，而非市場傳聞的20%，大大緩解中國工商業用戶之用氣成本壓力；又指沒有順價時間差的問題，因此4、5月的工商業售氣毛差比較平穩。儘管上游企業可以將進口及調峰部分的天然氣漲20%至30%，但佔燃氣公司銷量比重不大。



劉明輝相信，國家管道公司今年就要「掛牌」成本，惟具體方案暫時還未出台，是否入股屆時才再研究。李雲濤稱，現在上游公司正採購很多比較便宜的液化天然氣(LNG)，國家管網公司今年就要成立，之後將吸引更多氣源通過管網公司自由輸送；以LNG供應佔比逐漸增加，中國平均天然氣成本就會愈來愈平，工商業用戶的承擔能力自然不成問題。



另外，李雲濤稱，燃氣接駁費佔中燃淨利潤比重已經從前幾年的接近50%大幅降至34.5%，而政府要規管接駁費的是城市燃氣項目，不是農村「煤改氣」。劉明輝稱，儘管燃氣工程安裝費各省都不一樣，其中山西省早前下令3,000元以上要想法降下來，但中燃的安裝費這些年一直處於約2,500元人民幣，屬全行最低，政府不論怎樣向安裝費開刀，影響都是輕微。



另外，中燃去年新增的城市燃氣項目大多位處黑龍江和內蒙古。劉明輝直言是為俄羅斯今年開始有新一批天然氣(下稱俄氣)鋪路。他表示，中燃是俄氣來華最大得益者，事關中燃於黑龍江省的市佔率達到70至80%，遼寧50至60%，瀋陽和大連周邊都是中燃的地盤。東北地區過去因為缺乏管網，導致縱使冰天雪地，燃氣用量也很低，俄氣來華的管道正好化解這個問題。他又揚言，東三省2025年燃氣用量當中會有一半由中燃分銷。

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