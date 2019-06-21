近6年新高未算癲？債息計法：金價升幅仍大落後

環球央行放水大合奏，加上中東局勢緊張，刺激金價自2013年9月以來首次升穿每安士1,400美元關口，倫敦現貨金價周五(21日)曾漲23.63美元或1.7%，高見1,412.08美元，紐約期金亦升18.5美元，至最高1,415.4美元。花旗認為，目前「黃金狂潮」是合理的，金價未來12個月或漲至介乎1,500至1,600美元。



金價自5月以來升約一成。統計顯示，黃金交易所買賣基金(ETF)自6月以來吸資近30億美元，勢是1月以來最勁，而Comex黃金期貨的未平倉合約數目本月急升16%。此外，部分央行今年密密吸納黃金儲備，當中以俄羅斯和中國最進取，也為金價帶來額外支持。



一般而言，當視為安全資產如政府債券的回報下跌，金價便會上升。由於聯儲局暗示減息，美國10年期債息日前跌穿2厘，其他國債孳息亦紛紛向下，令全球負孳息債券規模周四首次突破13萬億美元。



【債息計法：金價仍大落後】

太平洋投資管理(Pimco)追蹤金價與債息的關係，得出結論是經通脹調整後債息每跌1個百分點，金價應漲約30%。不過，最近金價升幅似乎相對溫和，自去年10月以來，經通脹調整後的美國10年期債息跌約90點子，但金價只升約13%，該基金公司認為以債息變動計，金價應有升有20至30%升幅。



當然，金價前景很視乎債息未來走勢。摩根大通本月較早前，把美國10年期債息的年底預測，由3月時2.9厘削至1.75厘。花旗基於央行放鬆政策、美國增長或見頂，以及地緣政治風險上升，現時把未來3個月的金價預測上調至1,450美元，但要視乎聯儲局的減息幅度。瑞銀分析員亦承認，按現時條件，該行給予的1,400美元一年金價目標有上調空間。



著名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)上周表示，黃金是他未來12至24個月的投資首選，又稱金價一旦升穿1,400美元，將快到升抵1,700美元。



不過，有分析指，一旦中美兩國在下周的二十國集團(G20)峰會，緊張的貿易關係得以紓緩，黃金的需求將會減弱。與此同時，美國總統特朗普開始關注匯率操控，或限制美元的跌勢。滙豐貴金屬分析員James Steel稱，雖然金價有很大支持，惟相信金價短線上升空間有限。

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