【深度解構】特朗普想通了？打「貨幣戰」才是必贏？

美國總統特朗普早前不斷炮轟聯儲局，並暗示可能降級或撤換聯儲局主席鮑威爾。不過，鮑威爾於香港時間周四(20日)凌晨的「鴿派」言論，似乎令特朗普感到滿意，因特朗普回應指，鮑威爾應該早些做到這一點，相信最終會做正確的事(減息)。



另方面，特朗普較早前炮轟歐央行行長德拉吉刻意弱化歐元，藉此取得經濟優勢。有分析認為，特朗普種種行徑，是正試圖擺脫「強美元」政策，同時亦醞釀全球「貨幣戰」開打，全球各國貨幣將鬥貶值。難道特朗普想通了，打「貨幣戰」才是必贏？



【特朗普發覺貿易戰不易贏？】

眾所周知，特朗普於2018年3月2日在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「貿易戰很好，很容易贏。(trade wars are good, and easy to win.)」



目前已過了一年有多，市場已質疑貿易戰很好嗎？很容易贏嗎？如果很好的話，為何目前市場憂慮經濟衰退風險升溫，要焗聯儲局減息？如果很容易贏的話，為何與中國的貿易戰會升級，又要搞墨西哥呢？



因此，有市場人士認為，這正正反映貿易戰不好，亦不容易贏！同時有理由相信特朗普想另闢戰線！



【下周G20關鍵！預示中美好難傾？】

對於貨幣戰，ING首席國際經濟學家Rob Carnell認為，下周二十國集團(G20)領導人峰會至關重要！



他稱，由於本周聯儲局議息會議上，沒有多少人支持立即減息，但若在日本舉行的G20中美貿易會議中進展不順利，情況可能會發生變化，因特朗普曾表示，若無成果，將「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元輸美貨品加徵關稅。一旦如此，聯儲局必須迅速減息。



【特朗普挑機伊朗 為貨幣戰鋪路？】

除了中美貿易戰，伊朗局勢亦為貨幣戰鋪路。研究機構Nordea Markets指出，新興市場正徘徊在十字路口：一方面地緣政治風險升溫，另一方面是市場強烈預期美國聯儲局將要減息。



該機構認為，聯儲局減息無法拯救新興市場，主因是市場已過度反映今年可能減息兩次、合共0.5厘的預期。若減息幅度不如預期，流動性更可能會偏緊，加上美國經濟增長逐漸放緩，對新興市場來說，尤其在匯價上，風險可能再度出現。



●油價飆升不利新興市場

再者，若中東地緣政治風險升溫而令油價飆升，新興市場將更為受害，因為潛在通脹上揚，令他們更難透過貨幣貶值來應對美元下跌。再者，中國經濟增長動能正在下降，金融體系問題隱隱浮現，多項證據使Nordea Markets對新興市場態度保守。



事實上，自聯儲局周四「放風」減息後，非主要貨幣兌美元升勢變急！其中，在岸人民幣兌每美元周四勁升至6.85水平，創逾一個月最高。泰國貨幣泰銖兌每美元升穿31水平，見30.955，創2013年7月以來最高，即港元兌泰銖低見3.96水平，惹來泰國央行密切關注。



其他亞洲區貨幣，例如菲律賓披索、印尼盾、越南盾、新加坡元等貨幣兌美元皆上揚。不過，以目前經濟形勢來說，亞洲區承受不起幣值轉強，預計該些國家的央行會有「放水」行動，令貨幣戰更有機會全面爆發。惟若油價飆升，將限制他們救市，使特朗普處於有利位置。



【貨幣戰美國贏面大！原因在於有減息空間】

華僑銀行經濟師謝棟銘發表報告指，全球央行本周再次成為市場的主角，歐美央行「鴿聲嘹亮」所導致的市場波動，「有點像匯率戰的架勢」。



他形容歐央行主席德拉吉周二(18日)贏了第一局，導致歐元回落，而美國聯儲局周四(20日)的議息聲明則扳回一局，導致美元匯價下滑。



他認為，在這場「匯率戰」中，任何一方減息不代表本國貨幣一定貶值，短期內市場對聯儲局7月減息可能過於樂觀，所以美元繼續大幅回落的空間不大，但中期來看，在即將到來的新一輪減息周期中，聯儲局的彈藥遠較歐洲央行充足，即是美國減息空間遠超歐洲央行，意味着美元中期可能會贏得這場「匯率戰」的勝利，從而導致美元走弱。



【貨幣戰未開打 日本已嗌救命！】

或許，特朗普真的想開戰，事關未打已有國家「嗌救命」！日圓兌美元周五(21日)再創5個月高位，促使日本央行、日本財務省，以及金融監管部門的官員召開緊急會議，這是日本重新對日圓匯率保持警惕的明確信號。



財務省高級貨幣事務官員淺川雅嗣表示，他將與G20官員們合作，他們都認可外匯過度波動不利於金融市場和經濟的看法。如果還不夠，日本將根據G7和G20協議採取適當行動干預匯價。



事實上，日圓大升可能會使日本經濟陷入困境，主因是貿易緊張局勢和全球經濟放緩在過去6個月，已一直令日本出口受壓。與此同時，日本需要着力應對今年10月上調消費稅的影響。



再者，日圓上漲可能破壞日本央行推高通脹的努力，未來幾個月的價格漲勢看似愈來愈虛弱。



淺川雅嗣也認同，如果聯儲局未來減息，尚不清楚日圓將走向何方...



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