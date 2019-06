【深度解構】特朗普想通了？打「貨幣戰」才是必贏？

美國總統特朗普早前不斷炮轟聯儲局,並暗示可能降級或撤換聯儲局主席鮑威爾。不過,鮑威爾於香港時間周四(20日)凌晨的「鴿派」言論,似乎令特朗普感到滿意,因特朗普回應指,鮑威爾應該早些做到這一點,相信最終會做正確的事(減息)。



另方面,特朗普較早前炮轟歐央行行長德拉吉刻意弱化歐元,藉此取得經濟優勢。有分析認為,特朗普種種行徑,是正試圖擺脫「強美元」政策,同時亦醞釀全球「貨幣戰」開打,全球各國貨幣將鬥貶值。難道特朗普想通了,打「貨幣戰」才是必贏?



【特朗普發覺貿易戰不易贏?】

眾所周知,特朗普於2018年3月2日在其社交媒體Twitter帳戶留言,說:「貿易戰很好,很容易贏。(trade wars are good, and easy to win.)」



目前已過了一年有多,市場已質疑貿易戰很好嗎?很容易贏嗎?如果很好的話,為何目前市場憂慮經濟衰退風險升溫,要焗聯儲局減息?如果很容易贏的話,為何與中國的貿易戰會升級,又要搞墨西哥呢?



因此,有市場人士認為,這正正反映貿易戰不好,亦不容易贏!同時有理由相信特朗普想另闢戰線!



【下周G20關鍵!預示中美好難傾?】

對於貨幣戰,ING首席國際經濟學家Rob Carnell認為,下周二十國集團(G20)領導人峰會至關重要!



他稱,由於本周聯儲局議息會議上,沒有多少人支持立即減息,但若在日本舉行的G20中美貿易會議中進展不順利,情況可能會發生變化,因特朗普曾表示,若無成果,將「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元輸美貨品加徵關稅。一旦如此,聯儲局必須迅速減息。



【特朗普挑機伊朗 為貨幣戰鋪路?】

除了中美貿易戰,伊朗局勢亦為貨幣戰鋪路。研究機構Nordea Markets指出,新興市場正徘徊在十字路口:一方面地緣政治風險升溫,另一方面是市場強烈預期美國聯儲局將要減息。



該機構認為,聯儲局減息無法拯救新興市場,主因是市場已過度反映今年可能減息兩次、合共0.5厘的預期。若減息幅度不如預期,流動性更可能會偏緊,加上美國經濟增長逐漸放緩,對新興市場來說,尤其在匯價上,風險可能再度出現。



●油價飆升不利新興市場

再者,若中東地緣政治風險升溫而令油價飆升,新興市場將更為受害,因為潛在通脹上揚,令他們更難透過貨幣貶值來應對美元下跌。再者,中國經濟增長動能正在下降,金融體系問題隱隱浮現,多項證據使Nordea Markets對新興市場態度保守。



事實上,自聯儲局周四「放風」減息後,非主要貨幣兌美元升勢變急!其中,在岸人民幣兌每美元周四勁升至6.85水平,創逾一個月最高。泰國貨幣泰銖兌每美元升穿31水平,見30.955,創2013年7月以來最高,即港元兌泰銖低見3.96水平,惹來泰國央行密切關注。



其他亞洲區貨幣,例如菲律賓披索、印尼盾、越南盾、新加坡元等貨幣兌美元皆上揚。不過,以目前經濟形勢來說,亞洲區承受不起幣值轉強,預計該些國家的央行會有「放水」行動,令貨幣戰更有機會全面爆發。惟若油價飆升,將限制他們救市,使特朗普處於有利位置。



【貨幣戰美國贏面大!原因在於有減息空間】

華僑銀行經濟師謝棟銘發表報告指,全球央行本周再次成為市場的主角,歐美央行「鴿聲嘹亮」所導致的市場波動,「有點像匯率戰的架勢」。



他形容歐央行主席德拉吉周二(18日)贏了第一局,導致歐元回落,而美國聯儲局周四(20日)的議息聲明則扳回一局,導致美元匯價下滑。



他認為,在這場「匯率戰」中,任何一方減息不代表本國貨幣一定貶值,短期內市場對聯儲局7月減息可能過於樂觀,所以美元繼續大幅回落的空間不大,但中期來看,在即將到來的新一輪減息周期中,聯儲局的彈藥遠較歐洲央行充足,即是美國減息空間遠超歐洲央行,意味着美元中期可能會贏得這場「匯率戰」的勝利,從而導致美元走弱。



【貨幣戰未開打 日本已嗌救命!】

或許,特朗普真的想開戰,事關未打已有國家「嗌救命」!日圓兌美元周五(21日)再創5個月高位,促使日本央行、日本財務省,以及金融監管部門的官員召開緊急會議,這是日本重新對日圓匯率保持警惕的明確信號。



財務省高級貨幣事務官員淺川雅嗣表示,他將與G20官員們合作,他們都認可外匯過度波動不利於金融市場和經濟的看法。如果還不夠,日本將根據G7和G20協議採取適當行動干預匯價。



事實上,日圓大升可能會使日本經濟陷入困境,主因是貿易緊張局勢和全球經濟放緩在過去6個月,已一直令日本出口受壓。與此同時,日本需要着力應對今年10月上調消費稅的影響。



再者,日圓上漲可能破壞日本央行推高通脹的努力,未來幾個月的價格漲勢看似愈來愈虛弱。



淺川雅嗣也認同,如果聯儲局未來減息,尚不清楚日圓將走向何方...



