金管局：樂見銀行取消收費　落實普及金融

金管局發言人表示，該局樂見再有銀行為多個戶口類別取消低戶口結餘收費和其他戶口服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，讓普羅大眾受惠。



金管局非常重視公眾可以獲得基本銀行服務，並且一直鼓勵銀行業界在發展業務時，充分落實普及金融的理念。金管局早前推動《公平待客約章》，得到本港所有零售銀行支持豁免弱勢社群客戶的低戶口結餘收費。金管局最近亦推出虛擬銀行，進一步促進普及金融的政策目標。



銀行一般根據自身情況，考慮業務策略、服務模式、成本等因素，自行訂定服務收費。然而，金管局一直提醒銀行，在按照商業原則經營業務的同時，需顧及市民對基本銀行服務的需要和期望。



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