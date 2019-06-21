油價勢波動！特朗普：軍隊已準備好　威脅攻擊伊朗

油價勢波動！美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，透露軍隊已重整，並準備好，威脅可能會攻擊伊朗，惟強調不着急。



他說：「前總統奧巴馬與伊朗達成了一項絕望而可怕的協議，給他們提供了1,500億美元加上18億美元現金！從前伊朗陷入了巨大的困境，他(奧巴馬)將他們救了出來。給他們一條通往核武器的自由之路，而且這路極快。不過，伊朗沒有感恩，而是大喊美國死吧！」



他續說：「我終止核協議，甚至沒有經過國會批准，並實施了強而有力的制裁。以前他們在整個中東造成重大問題，今天他們較我開始擔任總統時更脆弱。」



他說：「現在他們於周一(17日)擊落了一架在國際水域飛行的無人機。昨晚(20日)，我們定下3個不同地點作報復，當我問到有多少人可能會死的時候，一位將軍回答150人。在攻擊前10分鐘，我停了下來。我現時不着急，我們的軍隊已重整，並準備好，是至今為止世界上最好的軍隊。對伊朗的制裁會持續。伊朗絕不能擁有核武器，不能反對美國，也不能反對世界！」

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