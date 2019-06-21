樓價UPDATES︰交投淡靜　業主不惜低價沽貨

6月份整體交投減少，個別業主不惜低價沽貨，長沙灣宇晴軒剛錄得一宗同類個案。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鴨脷洲海怡半島9座低層D室，實用面積640方呎，以三房包括套房設計，享園景、池景及海景。業主6月放盤，叫價1,200萬元，累減62萬元，剛以1,138萬元易手，實用呎價17,781元。原業主持貨剛滿3年，帳面獲利408萬元，升值56%。



●西半山區6月以中價豪宅成交為主，富景花園2座高層D室，實用面積1,081方呎，為三房包括套房及連工人套房間隔，享全海景，獲同區換樓人士以2,980萬元連車位購入，實用呎價約27,567元。上址為原業主於2006年以約970萬元購入，期內升值兩倍。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒5座高層A室，實用面積464方呎，原以850萬元低市價水平放售，其後有買家議價，終減至818萬元沽出，實用呎價17,629元。據了解，同區屋苑即使景觀稍遜的兩房戶，今年3月成交價已達890萬元，而個別銀行對上址估值約900萬元。



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新界區



●沙田市中心全區二手屋苑，本月只錄4宗交投，較上月同期少近70%，但業主叫價亦未見回軟。好運中心B1座高層H室，實用面積326方呎，以兩房間隔，議價後僅降價1萬元，以619萬元易手，實用呎價18,988元，料呎價屬該盤新指標。



●踏入次季，租務市場漸趨熱鬧。馬鞍山中心1座高層A室，實用面積468方呎，以兩房間隔，座向西北享海景。單位放盤10天，速以1.8萬元租出，實用呎租約38.5元。



●沙田第一城2座低層H室兩房戶，實用面積327方呎，座向東南，望內街景，以1.35萬元獲承租，實用呎租41.3元。若以業主2013年7月購入價319萬元計，回報率約5.1厘。



●屯門公屋山景邨3座中層37室，實用面積277方呎，一名外區人士鍾情屋苑鄰近親友，可互相照應，故決定預繳半年租金，以8,500元即睇即租，實用呎租30.7元。



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