新盤UPDATES︰兩大新盤周末開售　涉260伙

市場上4個新盤認購表現理想，其中兩個樓盤已經今日(6月21日)截票，並於明日(22日)開售共260伙。



●GRAND MONTARA首日速錄逾千票登記

部分新盤全速部署趕於月底前開售。會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MONTARA，今日(6月21日)首日開放示範單位及收票，發展商透露，項目暫已速錄超過1,000張入票登記，超額認購逾10倍，部分為大手買家登記。因應市場反應，短期內有機會加推新一批單位應市，最快下周開盤。



項目首張價單推出101伙，實用面積366至768方呎，扣除最高22.5%總折扣後，折實平均呎價13,999港元，售價由575.8萬至1,100.8萬元。



●御半山II期累收1965票 超購逾14倍

新盤市場氣氛理想，新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，首輪銷售已剛截止接受認購，發展商共錄1,965張入票登記，超額認購逾14倍。



該盤周六(6月22日)將開售首批130個單位，折實平均呎價15,256元，折實售價介乎439.17萬至856.53萬元，呎價由13,270至17,984元，市值超過8億元。發展商有機會開售後隨即落實次輪銷售，並於下周末前進行，項目現價具加價空間。



●GRAND MONTARA首日開放 暫已錄逾千人參觀

新盤開售反應理想。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈稱，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA今日(21日)起正式開放示範單位及收票，暫已錄得超過1,000人次參觀，登記會分A及B組，相信收工時間過後入票量會更多。



她表示，發展商會視乎反應，有機會周末加推單位。



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