美股高位整個　道指回吐27點

美股標指周四(20日)破頂後，周五早段出現整固，道指低開27點，報26,725點；標指跌4點，至2,950點；納指挫32點，至8,019點。



BMO資本市場技術分析員Russ Visch指出，周五是美股「四期結算」，即指數期貨、指數期權、股票期貨及股票期權到期，交易商調整持倉勢令市況更加波動。



法興駐倫敦跨資產策略員Sophie Huynh表示，現時才看好前景已經太遲。她指出，當聯儲局開始減息，股市亦應開始反映增長動力放慢，投資者應降低盈利預期，而其團隊兩周前已把環球股票配置比率，由40%降至35%。



個別股份方面，通訊平台Slack Technologies股份周四首日掛牌，收市報38.62美元，較參考價26美元漲48.54%，市值逼近200億美元。Slack周五早段跌0.41%，報38.46美元。



電動車生產商特斯拉(Tesla)股價今年大跌34%後，大好友Jefferies承認睇錯市，大削Tesla目標價，由400美元劈至300美元，全年毛利率預測亦調低20%，並料未來數季股價表 現依然波動。Tesla股價早段跌1.39%，至216.57美元。

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