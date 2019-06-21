財經評論：屋漏兼逢連夜雨　港經濟多災多難

中美貿易戰開打以來，身處夾縫中的香港，經濟每況愈下。誰知「禍不單行」，一場政治風波引發社會動盪，旅遊和零售業當災。現今內外交困，企業盈利倒退，市場信心低迷，未來恐波及股樓等資產價格，甚至影響信貸評級，造成經濟惡性循環。



去年第4季香港經濟增長減速，今年首季增長更創10年最弱，說明經濟在走下坡。及至今年5月，中美貿易戰升級，美國向2,000億美元中國商品加徵關稅，更封殺華為。在美上市的中概股跌到落花流水，香港股市一度累積跌逾3,000點。次季經濟增長難寄厚望，若連續3季都放緩，只怕凶多吉少。



貿易戰持續、英國脫歐進度未明，加上中東局勢緊張，令外部風險驟增，本來背靠內地、安分守己，有望在逆風中安穩度過。沒料到經濟危機當前，港府卻搬石砸腳，自製政治炸彈弄得滿城風雨。如今官民關係大倒退、政策議決受阻。內憂外患，可說「屋漏兼逢連夜雨」，三災八難一齊來，難道香港真的避不過這場經濟浩劫？



要知道，政治穩定是吸引外資的一個重要因素，可如今這項優勢面臨挑戰，實非港人願見。局勢動盪，人心散亂，消費信心轉弱，旅客望門不入，則這個暑假黃金消費檔期，零售與旅遊業隨時遭殃。5月以來港股大幅波動，二手樓價指數亦開始在高位反覆，地王撻訂，顯見金融及地產業形勢嚴峻。若中美未能達成共識，美國向餘下3,000億美元中國商品加徵關稅，那時除貿易戰外，恐怕科技戰、貨幣戰、金融戰接踵而至，香港資產價格難免迎來新一輪大跌浪。



沙士期間，香港市場動盪，幸有內地放寬居民來港旅遊和向港商提供內地營商便利下，經濟觸底回升。之不過，這10多年香港並沒有化危為機，只管坐食老本，經濟結構十年如一日，競爭力有退無進。當年香港樓價親民，如今卻高不可攀。更甚是，如今的中國已成為貿易戰的主角，內地經濟疲弱，自顧不暇。最怕今次大劫過後，香港經濟一蹶不振，沉淪沒頂。



說到底，對內，高樓價、人口老化、教育和醫療改革、創新科技、經濟轉型，皆為香港當務之急的經濟民生大事；對外，貿易戰下香港的國際金融中心角色備受考驗；全球債務持續上升，金融市場危機湧現，香港必須及早籌謀。若社會繼續爭拗不斷、虛耗內力，只會換來無日安寧、百事難成局面，財神見到都要掉頭走。自作孽，不可活，共業如斯，豈不哀哉！



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