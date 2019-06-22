東方日報B2：4大新盤齊搶客　共收四千票

發展商爭相開盤激活一手住宅市場，截至周五晚上(21日)，四大新盤共收逾4,000張入票。當中新鴻基地產(00016)今日開售的屯門御半山II期，累積1,965張入票，超額認購逾14倍。而會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MONTARA，周五首日開放，亦速錄逾千張入票。



御半山II是次開價克制，首張價單推出108伙，面積250至531方呎，折實平均呎價15,166元，較去年首期開價略低。該盤今日將啟動首輪銷售，周五晚已截止接受認購。首批開售的130伙，折實平均呎價15,256元，折實售價介乎439.17萬至856.53萬元，呎價由13,270至17,984元，市值超過8億元。發展商有機會在開售後，隨即落實次輪銷售安排，並於下周末前進行，項目現價具加價空間。



至於同樣於今日開售的新世界發展(00017)元朗瑧頤，周五傍晚已截止登記，發展商共錄逾1,000張入票，較首批開售130伙，超額逾6.6倍。樓盤主打細單位，首張價單推出110伙，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起。



同時，部分發展商全速推盤，希望趕及本月底前展開銷售。GRAND MONTARA周五首日開放示範單位及收票，發展商透露，項目暫已速錄超過1,000張入票登記，超額認購逾10倍，部分為大手買家登記。而連同周四優先參觀的會員計算，暫已錄近5,000人次睇樓。



該公司常務董事黃光耀指出，首日參觀人流及收票成績均令人滿意，當中佔約七成入票人士，為之前項目首期的向隅客。由於是次提供不少三房戶，吸引更多換樓客垂青，該類客源主要來自同區。因應市場反應，項目最快日內落實加推安排，料下周隨即開售。



GRAND MONTARA首期於上月火速沽清全數616個單位，短短七日吸金近50億元。但全新一期未有大幅提價推出，首張價單共101伙，實用面積366至768方呎，扣除最高22.5%總折扣後，折實平均呎價13,999元，與一期相若，售價由575.8萬至1,100.8萬元。



業界指出，發展商明顯維持「求量」策略推售，料稍後加推單位加幅不會太大，整項目可望短時間內沽清。



除上述三盤外，永泰地產(00369)亦籌備月內開售屯門掃管笏OMA OMA，周五起開放展覽廳及接受入票，據悉，首張價單推出98伙已近足額認購。該批單位折實平均呎價12,463元，較同系區內The Carmel年初開價高出約14%，料短期有機會加推新一批單位。

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