美股「四期結算」　道指收市跌34點　

美股連續四日反彈後，三大指數在周五稍為回落。道指收報26,719點，跌34點或0.13%；標指收報2,950點，跌3點或0.13%；納指收報8,031點，跌19點或0.24%。



全周計，道指、標指、納指分別累計上漲約2.41%、2.2%和3.01%。



美國最新公布的經濟數據持續疲弱，6月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值創2009年9月以來最低。



值得留意的是，BMO資本市場技術分析員Russ Visch指出，周五是美股「四期結算」，即指數期貨、指數期權、股票期貨及股票期權到期，交易商調整持倉勢令市況更加波動。



法興駐倫敦跨資產策略員Sophie Huynh表示，現時才看好前景已經太遲。她指出，當聯儲局開始減息，股市亦應開始反映增長動力放慢，投資者應降低盈利預期，而其團隊兩周前已把環球股票配置比率，由40%降至35%。



個股方面，波音公司在巴黎航空展上僅獲得292架飛機訂單，股價周五收跌0.81%。



電訊商Sprint全日急挫7.16%，此前有消息人士稱，美國司法部可能於周五批准該公司與T-Mobile US的合併交易。



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