英國脫歐：歐盟領袖一致同意不能重新談判協議

歐盟27個成員國領袖周五(21日)於比利時布魯塞爾開會，雖然對英國脫歐問題的討論不多，不過，歐盟委員會主席容克表示，在英國脫歐問題上，沒有甚麼新內容可言，並指歐盟領導人一致認為不能重新談判脫歐協議。



歐洲理事會主席圖斯克在峰會上，指摘英國浪費了將於10月31日結束的為期6個月的脫歐期限，「我擔心你們(英國)在浪費時間。我對此並不滿意，但我必須接受政治現實」。



歐盟及英國雙方早前承諾，如果無法達成更好的條款，將在脫歐期限屆滿時就脫歐協議進行重新談判，或者英方無協議脫歐。分析指出，假設英國前外相約翰遜勝出保守黨黨魁選舉，接任首相一職，歐盟或拒絕再延長脫歐期限。



約翰遜曾承諾如當選首相，將立即着手重新談判英國脫歐協議，以便在10月31日按時脫離歐盟。



此外，歐洲政策專家布倫納(Larissa Brunner)認為，雙方10月份達成協議的可能性非常高，但警告由於約翰遜在脫歐問題上語氣強硬，可能會影響歐盟的信任，從而影響脫歐協議進展，增加硬脫歐風險。



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