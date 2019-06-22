美國擴大對華出口黑名單　5間中國科技公司上榜

美國商務部擴大對華出口黑名單，新增5間中國科技公司列入其需要美國政府批准，才能採購美國產品的清單，指它們的產品是為軍事用途所開發，或與中國軍方合作。



新增的中國科技公司包括為晶片廠商AMD在華合資夥伴天津海光先進技術投資、天津海光的大股東中科曙光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術及無錫江南計算技術研究所。



美國商務部稱，無錫江南計算技術研究所隸屬於中國人民解放軍第56研究所，該研究所的使命是「支持中國的軍事現代化」。



美國總統特朗普與中國國家主席習近平將出席下周五及周六(28至29日)在日本舉行的二十國集團(G20)峰會，期間料將討論貿易問題。



另外，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅接受外媒採訪時表示，中國正在操縱本幣，通過壓低匯率以抵銷美國加徵關稅的影響。他又稱，對中國商品額外徵收的關稅水平尚未確定。



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