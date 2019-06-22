1周10大驚奇：「海嘯級」預警響起　今次震央竟係...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了、本周再破)。



不過，隨着貿易戰升級，港股由5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，更力排眾議預言港股捱過上周後，本周起直到7月中至8月都平安，絕無事後孔明，不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象：金銀比26年新高 預示「海嘯級」風暴】

本周有一個歷史悠久的指標再度惡化！這就是金價與白銀價格差距繼續擴大，即「金銀價格比率」上升，周五(6月21日)兩者平均價差擴至91倍，再創1993年以來、即26年新高，不但大幅高於歷史平均60水平，並顯著高於2008年10月的84.52倍高峰，恐預示着金融市場有大麻煩。(附圖一)



「金銀價格比率」是一項有逾4,000年的歷史指標。話說4,000年前，薩爾貢大帝(Sargon the Great)統治的阿卡德帝國(Akkadian Empire)時期，黃金和白銀被用作交易媒介。當時1單位的黃金可以購買8單位的白銀，也就是說，黃金/白銀的比率在8：1。在遠古時代，金銀比率基本保持在這水平附近，直至20世紀時比率平均為60：1。換句話說，目前的91：1是大幅高於歷史平均值。



鑑於「黃金」通常被視為避險資產，歷次幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98：1；1991年1月海灣戰爭爆發之際，這比率更觸及100：1，是正常水平約兩倍；1987年股災、1990年代末期互聯網泡沫破裂、2008年金融危機、2016年初環球冧市，金銀比率都升至70以上！



【2、異象：今次債息「倒掛」預示100%快衰退】

除了金銀比，聯儲局本周「放風」勢減息，市場已認定7月100%有行動，令反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率本周跌穿2厘，同時令3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」持續，即3個月期的債息仍高於10年期。



值得留意的是，截至周五(6月21日)，3個月期相對10年期債息仍「倒掛」約0.1厘，已持續一個月之久(由5月23日開始，而6月23日是周日)，與今年3月僅「倒掛」數天截然不同，而且息差一度擴至近0.3厘，創2007年以來最闊。



就此，華爾街大行之一的摩根士丹利早已警告，根據過去50年數據，一旦上述「倒掛」持續一個月，過去7次的經驗是「100%」預示經濟會在未來數季內必然衰退！換言之，今次到了6月23日仍「倒掛」，全球經濟幾可肯定於2020年左右「100%」攬炒。



或許投資者真的要醒悟，經濟衰退近了。



【3、海嘯級預警：美消費者貸款遠超2008年】

除了異象，還有「海嘯級」數據，就是美國消費者貸款已暴增至令人憂慮的水平！



投資年資超過20年、現為研究及投資機構Marquette Associates固定收益高級研究分析師Ben Mohr本周警告，根據推算，2019年首季美國消費者總負債已增至14萬億美元，遠高於2008年金融海嘯時的13萬億美元。(附圖二)



其中，學生貸款增幅顯著，截至2019年首季，總額高達1.486萬億美元；相比之下，2008年時僅6,110億美元。這絕對是「吹氣球式」的巨大增長，亦是紐約聯儲銀行的擔憂。



Mohr亦指出，根據美國官方數字，全美國人口約3.27億人，目前的負債相當於每個人槓桿比率41.77美元(即持有每1美元，就借足41.77美元)，已超過2008年的41.68美元。



慶幸的是，目前與2008年全年經濟收縮6.3%不同，美國今年首季經濟增長達3.1%，加上低息環境，令債務問題未需要急切關注。不過，這亦預示着一旦經濟突然大幅放緩、甚至陷入衰退，情況就會十分不堪，反映美國總統特朗普也有迫切性要達成貿易協議。



【4、海嘯級預警：中國「雷曼時刻」可能近了】

除了美國消費者貸款驚人，曾任職《華爾街日報》，重點關注亞洲工業企業領域，現為美國著名財經媒體彭博專欄分析作家Anjani Trivedi本周撰寫文章警告，中國的「雷曼時刻」可能已近了。



(註：所謂「雷曼時刻」，即2008年雷曼破產引發全球金融海嘯。)



他指出，自從中國監管機構上月接管「包商銀行」(內蒙古一家小型銀行)以來，中國貨幣市場就一直處於如履薄冰的狀態，央行和其他相關部門起初作出的維持流動性充足的保證也於事無補。雖說官方一直強調沒有產生多大的直接影響，但國家接管一家小型商業銀行，切實地使市場信心受創。



他表示，隨着中國大型銀行向同業拆放資金日益顯得縮手縮腳，企業融資成本現已大幅攀升。據Rhodium Group稱，銀行向其他金融機構放貸正面臨違約和減值風險，這樣的情形是20多年以來首次出現，意味着銀行當下已面臨對手風險和償債風險「雙險臨門」。



他又引述內地傳媒周二(18日)報道稱，由於流動性壓力蔓延和銀行相互間信心衰減，中國金融監管機構推出方案，要求大型券商發揮中小銀行作用，加大對中小非銀行機構的流動性支持。他們的想法是：無論如何，大型券商對信貸風險的了解，終歸強於那些名不經傳的省級銀行。監管機構提出的具體方案包括：發行可用作抵押的金融債、調高短期融資券的限額、減輕非銀行金融機構的融資壓力等。



就此，他坦言，內地改為依靠「券商」的決定令人驚訝！首先，券商並非銀行，他們無法吸納存款，生不出錢來，因此在擴大流動性支持方面，所受到的限制會大得多。第二，監管層如今要依靠證券行業，令人回想4年前才經歷過一次由過量保證金融資引發的股災。



與此同時，中國人民銀行(即中國央行)將多種借貸便利的限額上調了大約3,000億元人民幣，希望藉此為中小型銀行提供流動性支持。不過，當下就有不少傳聞透露，考慮到某些地方性銀行的經營風險，一些公司已開始有意規避這些銀行發行的承兌匯票。



舉例來說，監管機構指出，包商銀行只有少於5,000萬元人民幣的企業存款及同業債務得到完全保障，這會令到較大型銀行力避向較小型同業放貸。同一道理，市場參與者已開始審視哪一家地區性小型銀行會步包商銀行後塵。



Trivedi指出，這種金融體系遭「凍結」、一環緊扣一環的情況猶如2008年雷曼兄弟破產，牽一髮而動全身。目前中國狀況更複雜，除了銀行及企業有連帶關係，背後更涉及鮮為人知的影子銀行活動。



理論上，央行可透過眾多「放水」措施解決化解問題，包括減息及「降準」，但「放水」的效果將會遭到壞帳基礎、非傳統渠道貸款，以及多元化的影子銀行活動所抵銷。更糟的是，小型銀行是不能直接與人民銀行對接，只能透過大型銀行，這就令央行措施更難到位。



在文章結束時，Trivedi再重申，中國政府依靠「券商」是錯誤，反而可能招致更多風險。



【5、海嘯級預警：中國債務再飆 救市有顧忌】

事實上，中國債務問題確實要正視，上述分析絕非純粹靠嚇。日本傳媒本周報道，截至今年3月底止，中國整體債務佔國內生產總值(GDP)比重達248.8%，較2018年底高5.1個百分點。隨着中美貿易戰持續升溫及中國經濟增長放緩，中國勢必推出更多刺激經濟措施，整體負債恐進一步上升，恐成為「計時炸彈」。



報道指出，中國債務激增主因是今年首季銀行業放貸達6.3萬億元人民幣，為紀錄新高。中國社科院高級經濟學家張曉靜坦言，首季經濟表現不錯，但不是免費午餐，整體負債佔GDP比重增幅超乎預期。中國可能重返整體債務佔GDP比重每年雙位數增長，風險相當嚴峻。



事實上，對上一次中國整體債務佔GDP比重按季增幅超過5個百分點，已是2016年首季，當時正值市場憂慮中國經濟前景，令政府允許銀行業增加放貸救市。



由2012年起，中國整體債務佔GDP比重就以每年10至20%的速度增加，直到2017年要求「去槓桿」，令2017年9月底以來，中國整體債務佔GDP比重處於245%左右。截至今年3月底止，企業整體負債佔GDP比重達156.9%，較去年底增加3.3個百分點，單是國有企業就佔其中的68%。



【6、除了債務 中國消費及就業也令人擔憂】

誠然，連內地傳媒也報道，內地經濟有隱憂。其中，電影市場今年1至5月票房和觀眾人次按年皆減少，更是2011年以來首次出現「負增長」。中國博納影業董事長于冬指出，2018年是電影資本市場的寒冬，2019年對於電影公司而言困難重重。如今看來，寒冬似乎仍在持續。



報道指出，中國電影今年1至5月的分帳票房(不含服務費)為249.41億元人民幣，按年減6.35%；觀眾人次6.89億，按年減1億人次。



有分析指出，由於補貼力度減少，今年春節檔期不斷出現高票價現象，有影迷直言看不起。若不能及時推出高品質影片，一二線城市的觀眾可能不願意再進場，恐使市場進一步惡化；三四線城市則因其他網上娛樂搶奪了觀眾，票價也影響熱情，預計今年暑假檔期票房堪憂。



與此同時，隨着貿易戰愈演愈烈，已對中國就業市場造成衝擊。根據內地發改委觀察，部分企業已開始減少或暫停招聘應屆大學畢業生。其中，網絡、金融等產業對應屆大學畢業生的招聘需求已減少。部分公司延遲舉辦校園招攬活動，甚至有公司已縮減招聘名額，或暫停招聘。不過，發改委強調，2019年整體就業形勢仍屬穩定，職位空缺充足。



回看官方數據顯示，今年5月城鎮失業率維持5%。2018年中國大學畢業生就業率達91.5%；民企聘用了54%大學畢業生及68%職校畢業生。



【7、「神級」投資大師警告：股市已「終極一升」...】

面對中美皆有經濟隱患，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman本周警告，美股早已處於「合理區間」，近日的大升市可能是「終極一升」，預示着10年「牛市」即將結束。



他質疑華爾街為何在美股接近新高時憧憬減息，這不符合邏輯。他又表示，迄今為止，聯儲局貨幣政策仍過於寬鬆，將目前的政策形容為「不恰當」。



他認為，若標指短期內升至3,100點，就是為「狂熱敲門」(意思是撞板機會很大)。他提醒投資者應注意特朗普「想目前所有事情都好」，其實已透支了未來需求。



另外，現年72歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman本周亦再次警告，預計中美貿易戰會繼續升級，將觸發全球嚴重崩潰！



他指出，美國聯儲局經過多年寬鬆貨幣政策後，目前沒有充足的彈藥應對危機，貿易戰會是巨大危機的催化劑。他說：「市場預期聯儲局會減息救經濟，恐怕完全徒然！它不能阻止經濟衰退，因為我們的債務見頂！」



對於中美貿易戰，他說：「特朗普是神經質的保護主義者，主張在貿易政策上『愛國』，最終將完全打亂全球經濟，衰退近在眼前！金融市場通常在衰退來臨前崩潰。」



至於後市，由於聯儲局將會減息，他估計，美股仍有機會再創新高，即標指會升穿2,940點(註：言中)，但任何新高將十分「短命」，最主要是債務問題。隨着時間不斷過去，市場最終會發現沒有「彈藥」阻止債務爆煲。



【8、美國新股爆升 往往是股市撞板先兆？】

事實上，上述投資名宿絕非虛言，近日美國新股爆升，亦恐預示着牛市快將完結！美國人造肉初創企業Beyond Meat自今年5月初上市以來，已累飆近6倍，市值逾100億美元，超過標指500大企業之中逾80家公司的市值，包括老牌巨企Macy’s、Xerox，以及Mylan。



事實上，不只是Beyond Meat，近期上市的Zoom Video、Revolve Group，以及PagerDuty表現也不俗。



不過，美股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley警告，新股瘋炒並非佳兆，因為當中爆升的新股在過去12個月仍未錄得盈利，例如Beyond Meat、Lyft，以及Uber等。如此瘋狂的上升令人回想起2000年科網泡沫。



再者，Maley指出，新股相關的交易所買賣基金(ETF)受捧程度已超過大市。舉例來說，Renaissance新股ETF今年以來累升近38%，大幅跑贏標指的16%。回看歷年股市爆煲前，新股市場都會出現狂熱，例如1999年高盛上市；2007年黑石集團(Blackstone)掛牌。



【9、海嘯級預警：頂級大戶10年最悲】

面對眾多不明朗因素，連頂級大戶都出現「海嘯級」悲觀情緒！美銀美林本周公布最新月度基金經理調查顯示，受訪179位、管理資產合共約5,000億美元的大戶透露，由於對貿易戰及全球經濟前景感到悲觀，已大幅減少全球股票的配置佔比，創2009年3月金融海嘯以來最大減幅，同時也是史上第二大月度降幅，令整體股票持倉跌至「淨21%」，看淡情緒不言而喻。



約有半數受訪基金經理認為，未來12個月內全球經濟增長將放緩；56%覺得貿易戰是最大風險；此外，多數受訪者估計，若標指跌到2,430點，聯儲局將減息，若進一步跌至2,350點，特朗普將加快尋求達成貿易協議。



與此同時，他們大幅增持現金或現金等值資產佔比由4.6%大升至5.6%，創2011年8月以來最高，債券配置也明顯攀升。



【10、海嘯級預警：貨幣戰才是「震央」 恐7月底「埋牙」】

最後要注意的是，中美貿易戰已不再是單一最憂慮因素，取而代之可能是「貨幣戰」，隨時成為「海嘯級」災難的「震央」！事緣歐央行行長德拉吉周二(6月18日)突然「超鴿」，令人相信該央行有機會重啟量化寬鬆(QE)及減息，特朗普隨即炮轟德拉吉刻意弱化歐元，藉此取得經濟優勢。有分析認為，特朗普正試圖擺脫「強美元」政策，即醞釀全球「貨幣戰」。



特朗普指出，歐元貶值，使其更易與美國競爭，這不公平，他們這樣做，多年來卻未受處罰，中國和其他國家也是這樣。



●以史為鑑是怎樣？

目前市場估計，歐央行在7月25日的會議上將舉行正式辯論，討論合適的對應方案，之後於9月會議拍板落實削減存款利率0.1厘，甚至重啟QE。更有分析預計，7月25日就立即「放水」。



若以史為鑑，後果會怎樣？首先，綜合種種分析，貨幣戰恐已開始了，因特朗普「開到聲」，本周美元就「獨弱」，令一眾非美元貨幣升值，泰銖更一下子創下6年最高。



回顧過去近10年，巴西是最早發動貨幣戰的國家，在2010年刻意將貨幣雷亞爾大幅貶值，以增加出口商品的收入，之後是日本在2012至2014年將日圓大幅貶值，帶挈汽車巨企豐田盈利暴升。不過，由於僅是零星個案及缺乏主要大國參與，對全球影響很微，而且隨着2017年環球經濟同步向上，貨幣戰亦消失於無形之中。



不過，目前形勢不可同日而語，因中、美、歐貨幣確實有機會要競爭貶值！再者，英國前外相約翰遜在保守黨黨魁選舉擴大領先優勢，其10月31日前脫歐的立場，勢令英鎊隨時大幅貶值；日本就更不用說了，根本承受不起「強日圓」。



歷史上，最有名的貨幣貶值戰是發生在1930年代的「經濟大蕭條」，各國放棄「金本位」(即是將自身的貨幣與黃金脫鈎)，直至1971年後，才確立美元儲備貨幣地位。



在1931年9月19日，英國率先宣布脫離「金本位」，英鎊大幅貶值，以後挪威和瑞典於同年9月29日脫離「金本位」，一天後丹麥也跟隨。這樣就令美國與其他本幣仍與黃金掛鈎的國家頓時失去競爭力，出口大受打擊。



到了1934年1月，美國國會通過「黃金儲備法」，變相迫美元兌黃金下跌；其他與黃金掛鈎的國家因出口競爭力疲弱，到了1936年也陸續放棄了「金本位」。



在1930年代美國發動貿易戰，再加上全球引爆貨幣戰的情況下，最終在1939至1945年爆發了第二次世界大戰。



換言之，一旦特朗普下決心要「弱美元」，全球經濟實在有機會短期內陷入大混亂！



●「收水」最進取的國家也「放水」

誠然，印尼及菲律賓一度是亞洲「收水」最進取的國家，目前皆驟然轉向「放水」，預示着一場全球經濟放緩所引發的「貨幣戰」風暴並不虛幻。



印尼及菲律賓是2018年「收水」速度最快的國家，兩國都大幅加息1.75厘，旨在穩定匯率及通脹，但犧牲了經濟增長。不過，2019年就截然不同了，由於全球需求轉弱、中美貿易戰惡化，以及聯儲局對「收水」變得審慎，已令到亞太區較大型經濟體印度及澳洲減息，使印尼及菲律賓不得不跟隨，否則經濟會更差。

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