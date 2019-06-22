新盤部署：代理指瑧頤細兩房最受歡迎　年青客居多

新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤首輪開售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客戶出席率約7至8成，以用家居多，約佔8成，大多數為30歲以下的年青客。其中，新界區客戶佔約7成，九龍客約2成，少量為港島客。



他稱，A組時段揀樓量不俗，以細兩房最受歡迎，因銀碼符合年輕人能力負擔，預計周六(22日)可售出近100伙。



《逃犯條例》修訂爭議觸發一連串遊行及激烈衝突，加上中美貿易戰陰霾影響，陳永傑指6月份上旬一手成交放緩，截至周五(21日)暫錄約420宗一手成交。但從近日新居屋及白居二錄得約40萬份申請，反映剛性需求依然強烈，而美國聯儲局放風下半年或會減息兩次，息口始終對用家影響最大，社會氣氛相對對物業市場影響較輕微，加上4新盤於6月最後兩周推出，均以中小型上車單位為主，料4盤皆可錄得不俗承接，預計6月一手成交宗數約1,500宗。

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