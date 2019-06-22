傳新iPad及MacBook Pro轉用OLED屏幕　主因為還債？

南韓三星電子為蘋果公司(Apple Inc.)iPhone X的OLED屏幕獨家供應商。不過，外電報道，由於最近幾個季度的iPhone銷量未如理想，Apple向三星電子旗下子公司Samsung Display訂購的OLED屏幕亦遠低於兩公司合約預期水平，導致後者業務收到打擊，要求向Apple索償高達數億美元。



據悉，Apple提供了多項非現金的補償方案，其中包括承諾為旗下iPad及MacBook Pro等新產品採用OLED屏幕。



另有南韓傳媒報道，三星電子正與Apple談判，為後者旗下全新16吋MacBook Pro及新iPad Pro型號供應OLED屏幕，與上述傳聞一致。



號稱最強Apple分析師、天風國際證券香港分析師郭明錤亦曾爆料，指Apple將會推出「全新設計」的16吋MacBook Pro，惟他未有特別提及是否採用OLED屏幕。另外，他還預期Apple將於今年年底或明年年初推出兩款新的iPad Pro。



事實上，從Apple Watch開始，Apple開始採用OLED技術，相信在新iPad及MacBook Pro上看見OLED屏幕亦是大勢所趨。雖然OLED屏幕相比LCD屏幕更薄，顏色亦更為鮮豔，但其成本較高，新產品定價或因此進一步提高。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

