美國玩具反斗城密謀恢復營運　傳聖誕節前強勢回歸

美國玩具反斗城(Toys R Us)於去年倒閉，但或許今年底將捲土重來，在年尾玩具業銷售旺季分一杯羹。



外電引述消息指出，美國玩具反斗城計劃重新透過在美國開設6間商店及1個電子商務網站，以趕在年尾聖誕節前強勢回歸。



據悉，新店面積約佔1萬方呎，約為該品牌去年關閉大型商店的1/3，但會新增遊樂區等更多的新體驗。為縮減成本，將採用托運庫存模式，而玩具製造商運送貨物後，須待消費者選購產品後才可獲得報酬。



事實上，美國玩具反斗城前高層、現任Tru Kids Inc.行政總裁的Richard Barry一直有意恢復營運美國玩具反斗城。



Tru Kids Inc.發言人則表示，公司尚未打算公開其美國戰略的細節。



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