一周專家樓評：樓價升勢放緩　正係買樓時機？

最新樓價指數於連跌2周後又轉升，究竟未來香港樓價會否有大幅度調整？地產代理話，雖然市場因新居屋推出而凍結購買力，料樓價升勢放緩，現在是買家入市機會，信唔信好？



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【專家樓評】陳永傑：樓價升勢放緩 何時為置業良機？

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在新居屋出籠及中美貿易、科技戰夾擊之下，中原城市領先指數一度破頂，升至189.42點，打破去年8月188.64點紀錄。顯示樓市強勢未改，雖然有很多不明朗因素，但住屋需求仍然強烈，只是筆者預計樓市升勢放緩，仍反覆牛皮靠穩再上。



新一批居屋4,871個單位推出，申請數目例必爆燈，假如申請家庭數目又破歷史紀錄逾30萬個的話，必定削弱本港一、二手私人樓市的銷售，原因是很多新居屋申請者與一、二手私樓上車盤買家重疊。



再加上中美關係糾纏，可見未來樓市升勢放緩是意料中事，升勢不及春節後那麼凌厲。但樓市升慢了，會為私樓買家創造更多入市機會，變成「有得揀、有得睇甚至有得平！」事物總有兩面，機會在乎你能否把握！



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【專家樓評】林浩文：商戶轉型令旺區舖市更穩健

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今次想和大家分析一下最近的零售業情況。2003年沙士後，中央政府推出了自由行，香港多了不少內地旅客，反應好壞參半。業主應該最開心，傳統四大旺區，中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角等，舖租和市值都已上升不少，早年每一次續租加幅都有4、5成，甚至1倍，十分誇張。而一般商場，每年的租金增幅都有雙位數增長。



惟近年旅客的消費模式改變，亦不再以奢侈品為主。眼見近年的零售租金不斷向下調整，中環、銅鑼灣一向租予奢侈品牌，每次續租減租的比例都頗大，亦有一定的空置率。



今年下半年的租金相信有機會再向下調整5%，惟今年舖租已經見底。至於租客的組合亦有所調整，從前大部分租客為奢侈品牌，近年因為消費模式的改變，現在新的租戶包括運動品牌、餐飲以及其他新興的品牌。



對香港來說，相信是有好處的，經過今次的轉變，未來香港的零售業會更加成熟和穩健。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【專家樓評】黃漢成：荃灣區商廈水漲船高！

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早前荃灣大涌道工業地盤完成補地價轉作商業用途，涉資約9.21億港元，每方呎樓面補地價約5,334元，足見發展商看好荃灣區未來的發展，對區內商廈前景充滿信心。事實上，隨着港珠澳大橋開通後，由荃灣區往返澳門及珠海等地，只需約1小時左右，港珠澳大橋大大加強香港與廣東省西面的聯繫，帶來大批新興旅客及商務人士。若日後港珠澳大橋進一步放寬使用，相信荃灣區的商貿的發展將更加興旺，從而帶動區內商廈物業價格水漲船高。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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