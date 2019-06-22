【逆轉淡風】新世界元朗瑧頤價量兼備　首日沽約9成單位

新界西兩大新盤對撼，其中開價進取的新世界發展(00017)的元朗瑧頤，首日開盤沽約9成單位，發展商部署短期加價加推。有首置買家指，該盤吸引其入市，主要因為樓盤有特色，而定價亦合理。



瑧頤推出首批128伙發售，消息指，截至周六(22日)四時半左右，已有約9成單位獲認購，平均成交呎價達16,515元，創本月推售新盤新高；其中，12樓A5開放式單位，呎價更達18,195元，銷情理想。



新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，大批準買家積極到場選購單位，可見市場上對住屋有剛性需求，尤其中小型單位，故對市場有信心。其中，建築師、會計師、測量師及律師等「特選客戶」，約佔全數買家20%。至於買家分布，六成為家庭客，四成為年輕上車客。



●中美貿易戰無阻投資者入市

據了解，瑧頤共錄5組大手客認購，當中1組買家斥資逾1,200萬元購入兩伙單位。美聯物業行政總裁布少明指出，瑧頤買家出席率7成至8成，用家比例高達7成，當中80至90後約佔6成，預計開放式單位呎租約40至50元。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預期，隨着美聯儲發表減息言論，加上社會運動有緩和趨勢，發展商希望在7月1日前的檔期推盤，故下周的推盤步伐將會加快，相信6月一手成交量將升至1,300宗水平。



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