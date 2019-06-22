孫正義：ARM沒有終止與華為合作　冀盡快釐清禁令細節

日本軟銀集團(Softbank)軟銀旗下的晶片設計公司ARM，成為美國封殺華為事件其中一個「磨心」。外媒報道，軟銀創辦人兼會長孫正義出席台北一個論壇時指出，根據ARM的理解，使用美國生產要素低於25%的半導體，都不受美國對華為禁令的約束，應該可以繼續向該公司供貨。ARM的團隊正評估授權客戶當中哪些產品是受禁令限制。不過，他認為「大部分ARM授權晶片，應該都是沒有問題的」。



他強調，ARM沒有終止與華為合作，ARM是一家授權半導體專利技術公司，理論上應該在中美貿戰保持中立；而ARM亦不希望美國對華為的禁令，會對ARM的研發價值造成損害，因此希望盡快能夠釐清禁令細節。



事實上，華為自家出品的「手機大腦」麒麟(Kirin)處理器，與Apple A系列、高通 Snapdragon系列、以至台灣聯發科等的處理器一樣，都是基於ARM授權的晶片架構，如果ARM的授權被納入美國的封殺令之中，不但麒麟處理器難以繼續生產，甚至在其他地方亦不可能找到替代方案；而華為短期內要自行設計另一晶片架構，更加是「天方夜譚」。



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