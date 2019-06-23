鄺紫珊：美國經濟或進入擴張末段　投資布局宜多元化

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局已表示正密切關注中美貿易形勢對經濟前景的影響，也將採取適當措施以維持經濟增長，以增添市場對聯儲局未來減息的預期，根據聯邦資金利率期貨顯示，市場預期7月份利率會議聯儲局減息機會率達七成多。



投資者需注意，聯儲局減息雖帶動美股近期出現強勁反彈，但股市做好能否延續也需視乎基本面而定，此次中美及國際貿易爭端相信將成為2019年下半年影響全球經濟前景的關鍵主要變數。



有投資銀行曾經統計，過去35年聯儲局的7次減息周期中，在首次減息後3個月及12個月，標普500指數中位數升幅分別為2及14%，而企業盈利增長及市盈率擴張都是股市上升的主要動力來源，當中以屬於防禦類股的股份表現較好。不過，也曾出現不振情況，包括2001年1月及2007年9月的首次減息後1年，美股也曾出現一成的跌幅，這顯示經濟出現不明朗的勢頭。



事實上，除中美貿易戰持續帶給市場的不安外，聯儲局最近的鴿派言論，也讓市場理解為長達10年的經濟擴張可能已步入尾聲，故提高市場對於減息的預期。若經濟擴張真的步入後段，提供收益的房地產很可能會逐漸受到資金的注視，加上美國房貸利率近期下滑，很可能讓早前相對較疲弱的房屋市場，開始出現需求。觀察近期各資產狀況及資金流向，除高評級的債券獲得資金流入外，屬防禦類股份及提供收息類的股票，也較受資金注意。



在經濟可能進入擴張末段的經濟環境中，建議在整體布局上，採取多元化策略，一方面配置較有增長性的股份，另一方面也需輔以具防禦性及收息類型的股份，如房產、日常消費與公用事業等。面對減息周期，就行業而言，可選擇布局醫療、民生消費、房地產信託基金等防禦型行業，但預期科技類股表現可能會相對落後。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

