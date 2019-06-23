葉尚志：越秀地產上望2.2元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，在沽壓收斂、市場陸續出現領漲股的形勢下，港股有進入階段性穩好狀態的機會。事實上，港股在經歷了5月的大跌以及上周的回壓後，市場上如果要拋售股票的、相信都已經拋售了，如果堅持下來不拋售的，在目前中美談判有望重啟的情況下，相信都會願意耐心等待再觀察一下。



以此來看，市場現時的沽壓，估計是可以有所收斂的，加上有香港交易所(00388)以及中國平安(02318)跑出來領漲，都是令到市場表現穩好的消息因素。



越秀地產(00123)經歷了4月中的一波高位回整後，在過去1個月呈現出逐步盤穩的走勢，屬於抗跌力強品種名單，尤其是在現水平具有良好的安全邊際，建議可以關注吸納收集的機會。事實上，該股在今年2月尾時出現了一波突破性走勢，主要是受到廣州地鐵入股的消息刺激帶動，而在引入廣州地鐵作為戰略股東之後，以鐵路配合房地產發展的「軌交+房地產」發展模式，將有望成為越秀地產未來發展的亮點。



以廣州地鐵入股作為重大突破點來看，加上越秀地產已逐步回整至貼近消息公布時的水平，相信現水平的安全邊際已有所提升，建議可於1.7港元水平逐步吸納收集，止蝕於1.4元，目標看2.2元。



(作者為註冊持牌人士)

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