鄭勤龍：長線繼續看好黃金

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，筆者從去年10月開始，便一直睇好黃金，在執筆時的黃金價格已升逾了5年高位，逼近每安士1,400美元。從星象顯示，黃金仍然是長線持有的不二之選。



日前美國聯儲局議息結果合乎預期，宣布維持利率不變，但在聯儲局17位政策制定者當中，有8位認為今年要減息一至兩次，雖然仍有半數委員認為今年應該維持息率不變，但主席鮑威爾卻表示，局內很多官員相信未來應減息，因此市場人士普遍相信聯儲局正在為未來減息鋪路



現時由於聯儲局委員的利率分歧仍大，故此目前的貨幣政策走向仍存有很大變數。不過若然聯儲局在今年減息50點子，除了會對美元匯價造成壓力外，同時亦會對投資黃金的吸引力有所增加。



另一邊廂，受到中美領導人將在月底大阪會面的好消息帶動下，港股裂口上升，重上28,000點水平，然而中美貿易戰的談判結果仍然是未知之數，而且反覆無常已成為常態，若然中美貿易戰在日後不幸地再度升級，便會再度觸發投資者的避險情緒。



除此之外，由於今明兩年的地支大行水運，水有流通之象亦為財，因此除了預示各國將有更多的貨幣寬鬆政策外，亦不排除更會掀起一輪各國的貨幣爭相貶值的「貨幣戰」，到時國際資金必然會湧入黃金市場，因為傳統智慧告訴我們，黃金永遠是資金最後的避難所。

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