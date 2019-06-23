陳健豪：歐元見底的兩個關鍵

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美匯指數在執筆時繼續維持在97.6的尷尬水平，執筆時歐元一度出現跌穿1.12水平的情況，主要是歐洲央行行長德拉吉放風暗示減息或進一步量化寬鬆，導致歐美股市出現急升的情況。



他再次強調將推動經濟增長，如果通脹有轉弱風險或其他大衝擊，歐洲央行或有機會重新啟動量化寬鬆(QE)或減息，他這番講話反映央行的貨幣政策立場跟6月會議時有着一定程度的改變，因市場一度認為央行將慢慢退出寬鬆貨幣政策。



歐元兌美元即時從1.1240水平急跌60點子左右至1.1180水平，距離今年低位、同時是2017年6月份低位1.1110已經不遠。當然，歐元區數據差是眾所周知，例如5月份消費者物價指數(CPI)按月增長只有0.1%，按年增長亦只有1.2%，遠低於歐洲央行2%的通脹目標。而6月份ZEW經濟景氣指數亦創下今年1月以來最低。



筆者認為這番言論對歐元不會產生重大影響，即歐元不會因這番說話而出現急跌。首先，歐洲央行的量化寬鬆決定，過去極大程度在美國聯儲局減息後出現，即歐洲央行行動甚少比聯儲局走得更前。而目前市場對聯儲局的減息空間比歐洲央行更大，據CME芝商所的利率期貨反映，在年底前聯儲局減息機會高達97.7%，其中預期減息2至3次的機會率分別為35.8及32.1%，即反映市場上預期聯儲局減息的基本面為2至3次，這對歐元兌美元反而可視之為利好因素，因為有機會將息差收窄。



技術上，歐元兌美元的急跌，是在2018年4月份出現的，當時歐元兌美元從1.24水平跌至1.15水平。而在2018年5月底開始，到目前超過整整1年時間，歐元兌美元雖然整體走勢都是向下，不過當中卻出現為數不少的反彈走勢，下跌速度亦只由1.18水平下跌至1.11水平，雖去年4月跌至5月份、短短1個月下跌近1,000點比較，下跌速度已大大減慢。因此，雖然目前走勢歐元兌美元未確認轉勢，不過要在此水平才開始做淡，值博率亦不高。



要確認技術上見底，首要條件必須要守住前低，因此本周、今年低位1.11水平相當關鍵，一旦沒有再跌穿此位，可謂出現了見底的第一個條件。要是此位繼續失守，下一支持已在1.1000水平，要見底又要多等一段時間。假設本周成功守住1.11，要是能收復1.1240的跌勢起點，將可視之為轉勢的第二個關鍵，到時下跌的壓力將大大減低。



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