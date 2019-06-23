御峰理財：地緣政治問題多屬投資噪音

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，5月下旬時，貿易戰火烽煙四起，中美兩國態度轉趨強硬。當人人質疑雙方會否於二十國集團(G20)峰會見面時，筆者卻力排眾議，指市場不應低估中美元首智慧，以及過度解讀現時的中美關係。



政治從來與經濟分不開。在習特會碰面的關鍵前夕，香港政府卻上演一齣政治鬧劇，為中央政府添煩添亂。幸好，美國總統特朗普知所進退，稱香港示威這是「中國的事情」，不然變相送上一張好牌給美國政府。事實上，特朗普雖與美國右翼關係密切，但不受意識形態所困，他甚至表示可以把華為納入談判議程。歸根究底，對於特朗普，連任是目的，政治議題是手段。貿易戰拖太久，在政治上玩出火，也會不利選情。



再者，經濟全球化使各國的市場日漸緊密，經濟上「我中有你，你中有我」。國與國之間貿然開戰，不論是軍事上還是經濟上，只會雙輸和苦了人民。第二次世界大戰後，歐洲六個國家比利時、法國、西德、意大利、盧森堡和荷蘭於1957年簽署《羅馬條約》，創建歐洲經濟共同體。經濟上可促進商品、服務、資本和人口自由流動，而政治上則期望透過經濟融合，從而避免歐洲內部國與國的戰爭。



市場日新月異，沒有教條主義的空間。只有保持客觀理性，投資者才可長時間在市場生存。「股神」巴菲特的好拍擋芒格一向主張避免極端的意識形態，因為它會令人喪失理智。他還有一條鐵律，就是除非比對手更好地反駁支持立場，否則不擁護某一觀點。這使他在意識形態前保持清醒。



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