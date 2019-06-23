潘梓生：金價超買　投資者可先行離場觀望

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判現轉機，但金價並沒有因避險情緒消退而下跌，反而繼續上衝。原因是聯儲局暗示今年下半年將減息，而且更有委員已於本次會議投票減息四分一厘，令金價在議息會議後大幅上揚，周四(20日)更一度上漲3%，單日升幅創下3年以來最高。



除了美國議息外，歐洲央行行長德拉吉在上周的議息會議後也預告歐洲可能再度減息或重啟量寬，各大央行「印鈔毒癮」未除，隨時更加倍奉上。



金價在近期期貨市場絕對處於一個極為理想位置，貿易戰仍未止息，吸引避險資金；央行持續「放鴿」，不信任貨幣的情緒除了令比特幣急升逾倍外，也吸引資金停泊於貴金屬之上。在如此大環境下，黃金絕對是理想的資金停泊點，大環境不變，將有助確立金價長期的升勢。



不過，由於金價已受多種因素利好所帶動急升，短期內再受消息刺激向上的空間有限。加上，金價RSI已逼近80水平，已經嚴重超買，同時金價也逼近2017及2018年的年度新高––1,400美元，過去3年金價均曾多次上試1,400美元均無力而回，故此短期要突破1,400美元難度十分之高。因此，早前買入黃金的投資者可先行離場觀望，預料金價將於1,370至1,400美元先行整固，若金價能夠回落至1,360美元將是更為理想的買入點。



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