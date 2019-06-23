【星期一．炒啲乜】聚焦G20峰會　股匯黃金點揀好？

環球央行持續「放鴿」，包括美國聯儲局減息預期升溫，而歐洲央行行長德拉吉亦預告歐洲或將再減息，甚至是重啟量寬。避險資金流入黃金，刺激金價連日急漲，更衝破1,400美元大關。



中美貿易談判出現轉機，美國總統特朗普與中國國家主席習近平將出席周五及周六(28至29日)在日本舉行的二十國集團(G20)峰會，期間料會討論貿易問題，惟仍存變數。



港股方面，恒指上周累漲1,355點或5%，為去年11月2日以來最大單周漲幅。展望本周，投資策略上應如何部署？可以參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



1、【鄺紫珊：美國經濟或進入擴張末段 投資布局宜多元化】

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2、【潘梓生：金價超買 投資者可先行離場觀望】

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3、【陳健豪：歐元見底的兩個關鍵】

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4、【御峰理財：地緣政治問題多屬投資噪音】

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5、【葉尚志：越秀地產上望2.2元】

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