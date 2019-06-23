社科院藍皮書：中美摩擦料影響LNG貿易合作

中國社會科學院研究生院原院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇稱，中美的摩擦及衝突正加深全球經濟與金融市場的影響，預計2019年世界經濟整體下行壓力仍會進一步增強，雙方摩擦已波及能源市場，未來全球能源市場及中國的能源戰略或將隨之發生變化。



由社科院研究生院國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合出版的《世界能源藍皮書：世界能源發展報告(2019)》指出，中國將是未來液化天然氣(LNG)消費增長最快的國家，而美國大增LNG產量將滿足中國對LNG的潛在消費需求；但隨着中美貿易摩擦持續升級，政策動向及貿易環境等出現較大的不確定性，將影響中美在LNG貿易上的中長期合作。



中國人民大學國際能源戰略研究中心研究員王海燕表示，在加關稅的情況下，美國LNG出口到中國無競爭優勢，中國企業不可能跟美國企業簽長期的LNG貿易協議。若不能簽定長期協議，很多項目不能進行，一定程度會影響到美國LNG行業的發展。



此外，摩根士丹利報告指出，中國在未來10年有望成為LNG最大進口國，如果中美在2019年達成貿易協議，美國LNG在中國2025年的進口份額中將提升至21%；若沒有達成協議，此比例僅為5%，且中國或轉向俄羅斯、澳洲及中東等其他國家，以滿足其需求。



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