美零售業界︰倘特朗普再徵關稅　消費者每年損失近千億

外國傳媒報道，美國零售聯會(NRF)最新表示，若總統特朗普對餘下逾3,000億美元中國進口貨品徵收關稅，美國消費者將要為服裝、鞋類、玩具，以及家用電器等商品，每年額外支付122億美元(約951億港元)。



NRF政府關係高級副總裁David French說：「我們行業的所有市場參與者，都不可能同時將採購轉移到其他國家。短期來看，零售商將被迫繼續使用中國供應商，並將更高的成本轉移給客戶。」



該組織指出，倘特朗普再加關稅，將導致消費者每年在服裝消費上多付44億美元；在鞋類商品上多付25億美元；在玩具上多付37億美元；在家具上多付16億美元。



此外，較早前代表美國服裝品牌、零售商、進口商和批發商的美國時裝業協會(USFIA)估計，服裝及紡織品的額外關稅，將使美國消費者每年額外損失49億美元。



該協會更表示，對於許多服裝企業而言，中國仍然是世界第一供應商，目前沒有其他可以真正取代中國的採購來源。

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