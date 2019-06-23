港股前瞻︰中美元首會晤或有好消息　上望29000

本周股市聚焦於中美貿易談判，市場估計兩國重啟談判的機會大，有望帶動股市氣氛。至於香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)個別發展，恒指周一(6月24日)或微跌28點，見28,444點。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，除了中美貿談牽動全球外，本周四(6月27日)期指結算，星期五(28日)是半年結，而且恒指上周連升4日，預期本周初期股市有所調整亦屬合理，惟市場未見有明顯拋售壓力。



他補充，估計中美雙方重啟談判的機會較大，料為市場帶來較多好消息，本周股市上升的概率較高。同時，從技術走勢而言，只要恒生指數沒有完全回補，介乎28,022點至27,584點的上升裂口，即代表恒指於6月4日與6月13日的小雙底頸線，即27,857點沒有失守，恒指上望29,000點。他建議，留意高息股、公用股等，以及港交所(00388)，料受惠於大型中概股來港上市。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦稱，中美間達成協議或談判完全破裂的可能性不大，涉及政治角力的問題，非短期間內可解決，故預期兩國會繼續進行談判，大市氣氛可望改善，帶動恒指上試29,000點以上。不過，他認為中美元首暫定在G20峰會期間見面，但仍有可能存在變數。

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