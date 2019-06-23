中美談判仍存憂！官媒警告要先把關稅全部取消

本周全球焦點落在中美元首會晤，惟仍存在變數。內地傳媒報道，官方媒體在周六(22日)發表社論指出，美國企業已對貿易戰的關稅「淚流滿面」，如果想談，就應把關稅全部取消才對。



文章首先提到，美國總統特朗普揚言，再對中國逾3,000億美元進口貨品加徵關稅，意味從企業家到消費者，都會因為萬物齊漲而「心止不住往下沉」，讓美國民眾的日子變樣。



文章又指，美國多次的貿易戰聽證會中，反對徵關稅的企業聲音都是「壓倒之勢」，並細數美企對中國的依賴，如中國為美國製造了3/4的手機、九成筆記型電腦、平板電腦之類，但美國貿易官員問的卻是「能不能找到替代供應商」、「為甚麼不回美國生產」之類，讓美國小企業主「苦苦陳情」、「淚流滿面」。因此，美國徵關稅的舉動不顧民主、不關注人民利益，部分美國人對競爭優勢的論調，也是不將民意、國情、國際經濟秩序考慮在內的作法，只是想要「打贏」的空名而已。



文章結尾強調，中國對貿易戰絕對「奉陪到底」，因為中國「扛得住、耗得起」，如果美國選擇了談判，應當先取消所有加徵的關稅，才是有誠意的作法。

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