退休無憂︰港打工仔44歲離職場　馬國置業半退休

所謂「魚唔過塘唔肥」，不少年輕人工作數年就想轉工，希望可以升職加薪。但今期受訪者Joe，在職場打滾近30年，卻只從事過兩間公司，且當年未夠30歲已經年薪過百萬元，所以說人人際遇不同！幾年前，當他只是44歲時，就選擇退下職場，又在馬來西亞置業，提早過半退休生活！



●租金收入夠冚供款

Joe在2017年時於馬來西亞買入價值700萬港元物業，他笑指當時買樓純粹是與朋友輸賭的結果，「當時同朋友去睇樓，睇到一個3,980方呎的單位，朋友叫我買，我話咪玩啦，一定要賣過千萬喇，如果唔使1,000萬元，我就即刻買！」結果，該單位只叫價700多萬港元，他亦願賭服輸，最終與朋友合資買入該單位，向銀行敍做五成按揭。



及後兩年間，他再與朋友合資買入售價約200萬港元、面積800方呎的單位；以及一個約400萬港元、面積1,300方呎的單位，分別作出租及民宿之用。他表示，現時物業租金回報已抵銷供款，故毋須擔心有額外開支。他表示，最欣賞當地物業標準，如每個客房都有廁所，以及必須可以三邊落床。



40多歲已經過着半退休生活，如今在馬來西亞及香港兩邊飛。他指，此前自己從未有想過要離開職場，緣於4年前，他因胃痛、胃酸倒流而求醫，結果檢查後發現有三條心血管閉塞，手術及在醫院休養一星期後出院。當時身體大不如前，他擔心自己工作能力降低、影響公司運作，故向老闆提出辭職。



●工作長情 年薪百萬

講到工作，Joe表示只打過兩份工，第一份工打了10年，剛入職時月入1.3萬元，離職時已經年薪過百萬元。第二份工作了18年，主要是從事銷售、貨品買賣及運輸等。



為何選擇在香港以外的地方發展呢？他指出，現時香港「一街都是大學生」，在樓價飛升、物價持續上漲的情況下，畢業生的工資升幅卻追不上通脹，預計子女們在香港的發展有限。



此外，香港過去一直為求發展而失去原有色彩，如一些舊有建築物拆卸重建，感覺已變得陌生。再者，近年政治動盪都令他對子女前途感憂心。就在他離開職場之後，他到了馬來西亞旅遊，發現當地與八十年代的香港相似。



●擬帶子女當地讀書

他在當地看到許多已消失的香港回憶，如當地仍有不少士多、大牌檔、兒時玩具如竹蜻蜓、懷舊小食等，覺得很有親切感，令他愈來愈喜歡馬來西亞。未來他計劃帶子女到馬國讀書及生活，讓他們感受當地文化，日後再由他們選擇居留與否。



他又指，當地大學畢業生人工只約6,000港元，雖然比香港低，但生活物價、工作壓力遠低於香港，至於專業人士的人工則相當不錯。



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【睇好當地經濟 外資進駐】

不少人會對馬來西亞的經濟及治安感到不安，亦擔心在當地生活不安全。Joe表示，馬國就如香港一樣，有好人有壞人！



他對當地經濟發展前景持正面態度，指近年有不少五、六星級酒店進駐，如四季酒店集團、萬豪國際都開始在當地建設酒店。「不少資本雄厚的大集團，他們的分析員定必作過深入研究，才會在當地作長遠投資，相信是趁低吸納。」



另外，早有不少國際級機構，如滙豐銀行、渣打銀行及摩通於該國設立分部，而位於吉隆坡的摩天大樓106交易塔去年亦告落成。



●移民計劃利吸納物業

至於治安方面，他笑指，在當地生活數年，至今未遇有搶劫或其他治安問題。「有時候凌晨三、四點步行回家，都感覺很安全！」他認為，馬來西亞的生活環境有其優劣之處，實際能否接受當地生活，則要親身前往感受。



他坦言，雖然現時馬來西亞物業是供過於求，但長遠而言，「第二家園計劃」將陸續吸引更多人移民當地，其時供求會逐漸平衡。



●港馬兩邊走 發掘具潛力投資

Joe康復後不久就退出職場，除了以積蓄維持生活外，他在馬來西亞亦靠原有的人脈搵食，繼續從事銷售工作，如協助香港、馬來西亞兩地貨品運輸及銷售。



他指出，每日早上會致電客人溝通，談完電話後，基本上一天工作已經完成。若在港的話，他在早上輕鬆工作過後，便會開始準備子女的晚餐。



另外，由於工作多年，有不少相熟朋友，一旦發現潛力投資就會入股，不用工作之餘又可收到可觀利潤。現時，每個月他都會在馬來西亞逗留兩星期，協助當地地產公司拍攝生活片段，其餘時間會回港照顧子女。



●寄語港人買樓先計數

對於香港社會競爭大、工資低、上車難，他建議要為自己計計數，如35歲要買樓，就要計算首期、每月儲蓄等，另要想方法以提升人工，最忌就是原地踏步。如果真的負擔不了高樓價，不妨換個角度思考，如租住單位，一個月一萬元，即一年只要12萬元，二十年就要240萬元，其所需費用遠低於買樓，更不用負擔物業維修、管理及差餉等費用。當然，他亦建議年輕人要放遠世界，多留意香港以外的地區。

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