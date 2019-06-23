孖妹S檔案︰睇逆轉指標　知幾時冧市

上星期，中美兩國元首通電話，預計雙方會喺G20峰會上會面，再加上美國減息憧憬，港股連日急彈。不過孖妹認為，幾日大升市唔代表啲咩，覺得市道仍差，而唔少分析員亦猛叫大家揸Cash。我哋始終唔係太有信心，只怕依家係暴風雨前夕，所以搵齊各方專家捉路，睇吓有乜逆轉嘅指標，希望提醒股友喺大跌市前走快人幾步。



羅：交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師 羅家聰

王：星展銀行(香港)財資市場部董事總經理 王良享

林：光銀國際董事總經理 林樵基

溫：資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授 溫天納



【債市】美債孳息倒掛 信貸現緊縮

羅：呢個世界邊有咁多黑天鵝啊？多數係唔尋常、唔合理嘅現象，被人合理化咗，之後一旦市場轉向，就變成金融風暴。就好似美國國債孳息率倒掛(指短債孳息高於長債，市場多比較十年期國債與兩年期國債孳息)，大家都聽慣聽熟，亦真係一個重要警號。



王：所以要睇實美國十年期及兩年期國債息差，若前者低過後者，就代表信貸緊縮，或美國民眾對長期經濟前景缺乏信心，導致長債需求大且息率下跌。同時，亦要留意垃圾債及美國國債息差，如果過闊，代表垃圾債市場承接力低，或有唔少中小型企業會出現倒閉。



Kitty：市場人士仲鍾意以十年期與三個月期國債息差作為判斷經濟周期嘅指標，喺美國聯儲局暗示快將減息之際，倒掛情況持續外，10年期債息更跌至1.9719厘。





【匯率】人幣跌穿7算 恐觸發走資

溫：人民幣兌每美元跌穿七係一個重要指標，若穿咗，就意味貶值再無底線，會有很大心理影響，因人民幣轉弱，會觸發走資情況。目前市場預期聯儲局有六成機會喺7月減息，而美國減息，人民幣變相轉強，穿七機會隨之縮細。我估計，若今年減息三次，人民幣仍有三成機會穿七；若減兩次，人民幣則有五成機會穿七；若減一次，則有超過五成機會跌穿七。



林：人民幣穿七唔係好事。貶值增加進口通脹，但亦未必利好出口。因出口貨平咗，唔代表會多咗人買。另會影響投資意欲，因好多內地公司喺香港上市，佢哋嘅盈利多數係用人民幣計，如果人民幣貶值，兌返港元就會蝕錢。然而盈利少啲，估值自然低啲，其公司股價或受壓。



●中國打匯率牌有難度

Kitty：點解美國早前話中國操縱人民幣市場，刻意令其貶值嘅？



溫：美國好大可能進入減息周期，所以美元匯率應該跌得快過人民幣，令中國打匯率牌有難度。再者，貶值對出口嘅利好因素未必可以喺短期內反映，無法抵銷匯率虧損。





【息口】聯儲暗示減息 香港未必跟

彩兒：聯儲局上周宣布維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘。聯儲局主席鮑威爾亦喺議息會議上話，聯儲局利率點陣圖首次發出減息信號，暗示如有必要，減息可支持經濟增長嘅信心。



林：我覺得聯儲局喺9月才會開始減息，之後減多三至四次。但唔會減至零息，否則吸引炒家做套息交易，令匯率波動增大。



彩兒：香港會唔會跟減？

林：之前聯儲局加息，香港都無跟足；如果9月減息，香港都唔使跟住。我估計短期內港元同業拆息(Hibor)及倫敦銀行同業拆息(Libor)走勢會趨穩定，香港短期內唔會有走資風險，而香港金融管理局亦唔使入市撐港元。以上周五為例，一個月期Hibor持續向上至逾2.48厘，高於一個月期美元Libor約2.38厘，逼原本借港元買美元套息嘅投資者平倉，令資金回流。



●利率抽升 資金轉做定存

溫：最近Hibor及存款利率抽升，資金由股市轉去做定存。



王：若Hibor高過Libor一倍有多，代表港元風險溢價高，而咁高都無人買港元套息，都幾弊。



Kitty：過去港匯多次下試7.85弱方兌換保證水平，迫使金管局出手托港元。驚唔驚一旦大鱷追擊港元，聯繫匯率會崩潰？



溫：我唔擔心，大家經歷過1997年亞洲金融風暴，會識得應對，我相信拆息點都唔會升返去1997年嘅超高水平。





【經濟】美消費信心跌 現危機信號

王：中美貿易戰開打至今逾一年，美國經濟主要由消費者信心支撐。如果密歇根大學消費者信心指數喺三個月累跌15點，就要小心喇。6月消費者信心指數初值97.9，低於市場預期。



另外，如果美國ISM非製造業指數跌穿50，美國經濟短期內或進入衰退。因美國服務業對其整體國內生產總值貢獻逾七成。該指數係由商業活動、新訂單、就業率及供應商交貨等細分項整合而成，代表美國整體內需狀況。



彩兒：分析中國經濟又可以用咩指數？



●中美貿易戰前景唔樂觀

王：內地政府不時會推政策刺激經濟，所以就算指標出現危險信號，都可能好快化險為夷。但都可以睇睇新開股票戶口人數或融資融券數量，如果融資融券數量倍數上升，可能變成泡沫。



溫：無錯，我估計內地6月調低基準利率嘅機會有三至四成。



林：內需及固定資產投資主導中國經濟，所以內地有必要進一步刺激，例如谷汽車銷售，提振經濟。內地早就推出有針對性嘅放水措施，包括減稅降費等，增加流動性。所以我估計今年全國財政預算赤字會增加，但會喺可控範圍內。因國內生產總值(GDP)增長較其他國家強勁，所以仍有空間擴大赤字。



彩兒：最大風險唔係中美貿易戰咩？



Kitty：貿戰再拖，美國經濟受損，美國總統特朗普連任機會就會大減。所以我覺得今次



溫：唔好咁天真，好可能係空無一物，貿易戰繼續打。



林：我估佢哋今年下半年都未傾得成，股市會繼續好Chok。而就算最終有協議，我肯定係對中國不利！



【港陷衰退風險 內地減速】

羅：香港經濟正面對衰退風險！零售銷售數字欠佳，以及外貿內貿收縮，只爭樓價未跌。情況就好似2001及2003年，當時GDP增長曾錄少於負1%，但未至於有大裁員或高失業率。另外，見港股上落區間，陰啲陰啲跌落去，都心知不妙，嚟緊市盈率跌到8倍都唔奇。



Kitty：衰退會維持幾耐？



羅：大概一年。到時無得抵禦，就好似八號風球咁，大家惟有匿埋喺屋企！建議現金為王，反正美國十年期國債孳息率低，唔吸引。然而，錢唔使，投資唔做，公司唔請人，變相令經濟處於呆滯，且更有機會惡化，引發資產價格下跌及債務違約等。



王：我唔覺香港衰退緊。不過建議大家密切關注通脹率，太高會削弱市民購買力，太低就可能會出現通縮，令所有資產都升唔上。



溫：依家揸現金好過炒股票。雖然話中美雙方有得傾，氣氛稍緩和，科技股可能鬆一鬆；另內地可能降基準利率，令內房股彈升，但呢啲都係短線刺激。但恒指未至於跌到21,000點。



彩兒：中國以至全球經濟又點？



林：我相信今年中國經濟係放緩，唔會係衰退。



溫：若內地要於2020年達致建成小康社會目標，今年及明年GDP平均增長速度唔可以低於6.14%，預期今年第二季度GDP增長速度底線約6.2%，已相當貼近小康社會嘅目標增長底線。不過要保6.2%，需要美國唔好再向中國貨品加徵新一輪關稅先得。至於中美貿易戰呢場政治博弈會打成點，言之尚早。



Kitty：中國5月份經濟數據唔好。據中國國家統計局公布，5月份製造業採購經理指數(PMI)跌至49.4，跌穿50這個盛衰分界線，並且差預期，反映中國經濟下行壓力大。

內地1至5月全國規模以上工業企業實現利潤按年增長6.4%，增速較1至4月回落0.1個百分點。單計5月，按年增長3.7%，增速較4月回落0.5個百分點。首5個月，全國固定資產投資按年增長5.6%，遜預期增長6.1%，增速較首4個月回落0.5個百分點。



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