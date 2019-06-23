去年警告聯儲加錯息！他最新估一年內減息4次

外國傳媒報道，市場研究老手、去年5月警告聯儲局會「加錯息」的Bianco Research主席Jim Bianco最新預計，聯儲局的減息次數不會僅僅一、兩次，而是由7月開始，12個月內減息4次，原因是通脹並不存在！



他說：「通脹不斷下行讓官員們感到驚訝，市場正告訴他們要減息。以目前市場的表現來看，投資者正對減息4次作出定價，預計未來3次議息會議都會減息。」今年聯儲局餘下7月、9月、10月，以及12月四次會議。



對於後市，他不覺得減息是利淡，目前的狀況似1980年代及1990年代，是在沒有通脹壓力的環境下減息，對股市是利好。



回看他於2018年5月曾警告，美國聯儲局太倚賴被社交媒體扭曲的經濟數據來制訂政策，恐會「加錯息」！



他解釋，社交媒體的調查一般很容易產生「從眾效應(Bandwagon effect)」，即心理學所謂「羊群心理」，人們透過社交媒體，基本上可以被金融或經濟新聞淹沒，當你問他們：「你認為經濟會怎樣？」時，他們的答案其實不是回答「我認為經濟...」，而是「我看到經濟會是...」



故此，他擔心聯儲局官員在制訂政策時會錯判形勢，「很多經濟學家像聯儲局般，經常說看看經濟數據，較我們想像的更好，應該更快加息。」



他建議，聯儲局要觀察其他數據，例如Google Trend(谷歌趨勢)，這較其他經濟數據更準確，「因為當你失去工作時，在Google一定會打『我失去工作』，如果你這樣搜查，就會發現我為何說美國目前經濟僅是『B-』。」

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