樓價UPDATES︰環海．東岸呎價逾2萬元

二手市場交投回穩，細單位繼續受追捧，紅磡環海．東岸一房戶，以呎價逾2萬元轉手。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山摩天大廈極低層D室，實用面積約1,806方呎，套三房連工人套間隔，附一個車位，望海景，以月租72,000元獲租客承租，實用呎租約40元。



●西半山寶威閣B座中層3室，實用面積1,031方呎，套三房間隔，以2,288萬元易手，實用呎價22,192元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●紅磡環海．東岸1A座高層G室，實用面積325方呎，一房間隔，以680萬元轉售，實用呎價20,923元，原業主於2015年10月購入上址，持貨近4年至今沽售，帳面獲利45萬元，期內升值約7%。



●將軍澳海天晉5座低層B室，實用面積約977方呎，四房套連工人套設計，享全海景，以每月40,000元獲買家承租，實用呎租約41元，業主在2016年4月，以約1,528.2萬元買入，回報率約3.1厘。



●將軍澳居屋煜明苑熹明閣高層5室，實用面積541方呎，獲同區換樓客承接，已補價自由市場成交價663.8萬元，實用呎價約12,270萬元。



●西南九龍浪澄灣3座中層F室，實用面積約550方呎，兩房兩廳間隔，叫價以1,200萬元，及後減價40萬或約3%，以1,160萬元沽出，實用呎價約21,091元。



●西南九龍匯璽本月暫錄14宗租務成交，平均實用呎租48元，包括3B座高層B室，實用面積349方呎，一房間隔，擁開放式廚房，以20,000元租出，實用呎租57元。



●大角咀奧柏‧御峯2座中層F室，實用面積284方呎，開放式間隔，成功以590萬元沽出，實用呎價20,775元。



●深水埗傲凱中高層A室，一房間隔，望海景，以約15,000元放租1個月，議價後減價1,000元，外區客睇樓兩次，即以14,000元承租，實用面質287方呎計，折合呎租約48.8元。



●長沙灣宇晴軒2座低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，以月租18,000元租出，實用呎租約40.8元。



●長沙灣宇晴軒7座中層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約445方呎，以約19,000元放租一個月，最終「零議價」下，獲睇樓一次夫婦短租4個月，實用呎租約42.7元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●粉嶺牽晴間1座低層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，原開價580萬元，放盤1個月，獲區內上車客以568.8萬元承接，實用呎價14,813元。



●馬鞍山夾屋雅景臺2座低層C室，實用面積656方呎，三房兩廳間隔，望山景，原開價900萬元，放盤2個月，終以855萬元成交，實用呎價13,034元。



●馬鞍山聽濤雅苑1座頂層單位，實用面積約1,025方呎，套三房連儲物房間隔，附484方呎天台，望海景，去年四月初叫價2,000萬，減價372萬元或約19%，以1,628萬元交吉形式售出，實用呎價約15,883元。



●西貢五塊田村單號屋地下成交，建築面積700方呎，成交價863萬元，建築呎價12,329元，屬村屋新高成交，原業主於2015年10月以660萬元購入，持貨三年多帳面獲利203萬元，期內升值約31%。



●沙田新城市廣場3期海桐閣高層A室，實用面積876方呎，套三房連工人房間隔，享海景，以1,730萬元沽出，實用呎價19,749元，原業主持貨14年，帳面獲利1,202萬元，期內升值近2.3倍。



●沙田河畔花園F座高層4室，實用面積242平方呎，兩房間隔，議價後以523萬元易手，實用呎價21,612元，創同類單位本年新高價。



●大圍薈蕎1翼高層D02室，開放式間隔，望山景，實用面積約254方呎，以約14,000元放租兩星期，內地學生睇樓一次，獲減租1,000元，以每月13,000元承租，實用呎租約51.2元



●大圍名城六月暫錄約16宗租賃成交，最新錄5座左翼中層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，以33,500元獲四名內地學生合租，實用呎租42.7元。



●大圍居屋景田苑D座中層6室，實用面積467方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價628萬元易手，實用呎價13,448元。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居10座低層F室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，獲外區客以11,000萬元承租，較開價低800元，實用呎租24.5元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居3座高層E室，實用面積446方呎，兩房兩廳，獲區內人士以11,000元承租，實用呎租24.7元。



●屯門居屋兆隆苑高層3室，實用面積375方呎，兩房一廳間隔，區內客因居所進行裝修，以月租13,000元承租單位3個月，並一次過繳付期內租金，實用呎租34.7元。



●屯門居屋龍門居10座低層A室，實用面積484方呎，兩房一廳設計，減價15萬元後，獲區內綠表客，以未補價第二市場價415萬元購入，實用呎價約8,574元。



●屯門豐景園2座中層3室，實用面積391方呎，兩房間隔，享山景，剛以12,000元租出，實用呎租30.7元。



－－－－－－

東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。