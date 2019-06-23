除了G20　本周還有甚麼金融市場大事？

本周焦點所在莫過於周五至周六(6月28至29日)於日本大阪舉行的二十國集團(G20)領導人峰會。在此之前，聯儲局主席鮑威爾會再次發表講話，值得關注。以下是本周金融市場大事，為香港時間：



【6月24日星期一】

●無重大經濟數據公布



【6月25日星期二】

●20：45聯儲局「第3號人物」、紐約聯儲銀行主席威廉斯發表講話

●22：00美國公布5月新屋銷售、6月消費者信心指數



【6月26日星期三】

●01：00聯儲局主席鮑威爾發表講話

●20：30美國公布5月耐用品訂單、批發庫存

●22：30美國公布每周原油庫存



【6月27日星期四】

●09：30中國公布5月規模以上工業企業利潤率

●20：30美國公布每周新申領失業救濟人數、第一季實際經濟增長終值

●22：00美國公布5月房屋銷售



【6月28日星期五】

●07：30日本公布6月通脹

●20：30美國公布5月個人開支、核心PCE通脹



【6月29日星期六】

●09：00中國公布6月官方製造業採購經理指數(PMI)

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