憧憬減息！十大屋苑兩日錄9宗成交　近6周最多

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周增加2宗或28.6%，屬6周新高。不過，當中仍有4個屋苑錄零成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月最後十天市況開始回穩，美國宣布不加息，對後市屬利好消息，市場預期下半年有機會減息，對買家入市信心有正面影響，料下月部份一手向隅客回流二手市場，交投量或會逐漸回升。



該行續指，過去兩日港島3個藍籌屋苑，共錄5宗成交，當中鴨脷洲海怡半島錄3宗最多。另沙田第一城亦錄2宗，包括39座高層C單位，實用面積304方呎，兩房間隔，以595萬元易手，實用呎價19,572元。

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