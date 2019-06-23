南岸洽談注資　六度延長期限

南岸集團(前稱十三集團)(00577)，尋求注資的洽談限期又再延長。公司今年1月披露，與一位主要股東之聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。諒解備忘錄原本在4月4日屆滿，惟其後公司一再延期，目前更宣布第6度將屆滿日延至6月28日或各訂約方協定的較後日期。



除洽商注資多次延長限期外，南岸集團本身業績亦連蝕5年半，截至去年9月底止半年股東應佔虧損更激增逾18.2倍至4.42億元。當時業績報告顯示，公司負債沉重，於去年9月底現金、銀行結餘及存款約3.78億元。而期末總借款約41.12億元，其中約40.89億元須於一年內償還。流動負債超出流動資產約38.65億元。

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