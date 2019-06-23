【深度解構】人民幣兌美元「穿七」風險增加　想對沖就要...

中美貿易關係加劇人民幣匯價波動，人民幣兌美元匯價跌穿七算風險增加。銀行界透露，內地進口企業傾向轉以人民幣支付結算，連累銀行對沖業務表現，而境外企業則錯失最佳對沖機會，若人民幣匯價反彈至6.8水平，將重現對沖良機。



去年8月內地將遠期售匯業務的外匯風險準備金從0%上調至20%，西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻表示，現時內地企業於在岸市場對沖人民幣貶值的成本高企。另方面，內地進口企業有更大誘因以人民幣進行交易，即是要求供應商接受人民幣付款，免除匯價風險。



●企業行動成本漸高昂

至於境外市場的企業，她直言現時對沖成本亦愈來愈高，更透露有企業承認早前錯失對沖時機，預期若人民幣遠期價格回落，將成為企業對沖的好時機。



上周五(21日)人民幣一年期遠期合約價格約450點子，相比5月初時低見180點子，急增一倍半，反映近月有市場人士買入美元兌人民幣的遠期合約，令市場流動性略緊。



中美貿易糾紛對人民幣匯價影響甚大，招商永隆銀行司庫蕭啟洪表示，企業客戶一般會以一年期的人民幣遠期作對沖工具，但人民幣現價貼近七算，有對沖人民幣貶值需要的客戶，適宜等待匯價反彈至6.8，認為屬於較適合水平。



有銀行企業主管表示，人民幣匯率波幅較大，企業對沖需求更明顯，為免匯價波動蠶食盈利，不少企業提前鎖定人民幣與美元間的匯兌成本。



●銀行相關業務受打擊

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，人民幣於2015年「八一一匯改」的貶勢延續至今，目前再增添貿易戰不穩定因素，企業作出對沖決定時尤為謹慎，令以往港銀為企業度身訂造人民幣衍生工具的需求大減。



他又指，貿易關稅戰隨時再升溫，企業對沖時不敢過量，現時美匯高企，以美元收款的出口商明顯受惠。由於人民幣低殘，入口商則「先睇定」再作對沖，直言部分貿易商傾向以現價兌換美元再作支付，打擊銀行的貿易對沖業務。



●港交易總額9個月高

儘管人民幣貶值影響環球投資者信心，惟市場使用人民幣意欲未見改變。銀行同業結算公司資料顯示，香港5月份人民幣結算成交的交易總額按月增7.92%至22.58萬億元人民幣，見9個月新高，當月的交易宗數達62.64萬宗，連續3個月上升。



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