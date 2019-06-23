新盤UPDATES：需求持續　個別單位創項目紀錄

新盤需求持續，四個新盤部署周內進行銷售，而市場上單日亦錄多宗成交，個別更創項目新高。



●御半山II及瑧頤共推103伙 周三發售

新鴻基地產(00016)周六(6月22日)開售熱銷的屯門御半山II期，深夜隨即加推新價單及銷售安排，本周三(26日)將發售18伙。



至於新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，深夜亦加推新價單及銷售安排，本周三推出85伙進行次輪銷售。



●屯門OMA OMA兩日錄4000人參觀

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，屯門OMA OMA周六(22日)加推2號價單，提供50伙，包括首度推出的三房戶，價單售價762.2萬港元起，至於一房及兩房戶，價單售價分別402.2萬及515.1萬元起。



他表示，樓盤售樓處兩日共錄約4,000參觀人次，約60%來自新界、25%來自九龍及15%來自港島。項目將於月內開售，兩張價單市值共8.4億元。



●尚悅‧嶺低層連平台戶呎售逾2.2萬 創新高

市場消息透露，恒基地產(00012)等合作的元朗尚悅‧嶺，周日(6月23日)推售新一批單位，暫已錄得約7伙獲認購，其中1座低層連平台特色戶，間隔開放式設計，實用面積174方呎，以386.84萬元售出，呎價22,232元，創出項目開盤以來新高紀錄。



●GRAND MONTARA提價加推101伙 折實平均呎價近1.5萬

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA，加推全新3號價單，提供101伙，扣除景觀樓層因素，加價約1至1.5%，扣除最高22.5%優惠後，售價由596.8萬至1,167萬元，呎價13,368至18,117元，平均呎價14,998元。



他又指，樓盤最快於周末開售，有機會一次過推售全盤504伙，入票者中近五成有意購入三房戶，亦有約七成為MONTARA的向隅客。



GRAND MONTARA周六單日已錄2,000個認購登記，估計周日的數字相若。3張價單共涉及303伙，市值約36億元，整批折實平均呎價14,501元。



●天賦海灣最後7號洋房7380萬售出

信和置業(00083)旗下大埔天賦海灣剛沽出最後1座洋房，為實用面積2,891方呎的7號屋，花園面積1,263方呎，成交價7,380.02萬元，呎價25,528元。資料顯示，旗下區內3個天賦系列樓盤及逸瓏灣I與II，合共2,314伙已全數沽清，套現金額超過413億元。



●琨崙三房戶3190萬沽

華懋集團旗下屯門琨崙售出青玥琳洋房單位31A，實用面積2,389方呎，三房雙套間隔，當中三樓全層為主人房，連車位成交價3,190萬元，呎價13,353元。

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