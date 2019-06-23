大行揭秘！美股急升除了炒減息　更憧憬...

外國傳媒報道，雖然美國聯儲局上周三(6月19日)的口脗似「放風」在7月減息，但當局除了減息外，仍有其他辦法「放水」，就是提早宣布停止縮減資產負債表(俗稱「縮表」)，即暫停減持美國國債。這或許是美國股市上周能再創新高的原因之一。



研究機構Ned Davis Research及華爾街大行高盛均指出，只要聯儲局宣布提早停止「縮表」，就是進一步向市場「放水」的刺激措施，只要與減息同時宣布，股市將升得更多。今年較早前，聯儲局曾指會在9月停止「縮表」。



Ned Davis Research指出，若聯儲局只減息而不同時停止「縮表」，很難自圓其說，這猶如一邊駕車踩油門，一邊卻按剎車掣。



高盛則表示，聯儲局在最新的議息聲明中刪除了「耐心」的字眼，並列明擔心經濟增長放緩，將採取「適當措施」維持經濟擴張。這就是提早停止「縮表」的線索。



因此，美股上周之所以大升，除了憧憬減息外，市場亦已炒作提早停止「縮表」，時間最快在7月。

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