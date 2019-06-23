財經評論：股債金反常齊升　市場好淡分不清

近期金融市場的話題總離不開美國聯儲局勢減息，以及快將舉行的二十國集團(G20)峰會，在憧憬及觀望夾雜下，令市場出現一個罕見現象，就是風險與避險資產一同上揚。上周股、債、金皆升，並創下多年高位紀錄，被媒體視為「值得紀念的一周」。惟根據往績，投資者必須警惕，因禾雀亂飛式的升市絕非佳兆，恐怕反是危機先兆。



傳統上，股票是風險資產，債券則是避險資產，兩者走勢多數是反方向，不常見到同步上揚。若加上金價與股債三項資產一同上升，更是難上加難，因持有黃金是不能產生利息收入，理論上只會與股市或債市其中一項同升或同跌，視乎當時市場的炒作話題。簡而言之，目前的狀況是極其罕見。



截至上周五(21日)，金價年初以來累升9%，並創下近6年新高；最能反映債市實況的美國十年期國債孳息率年內累跌23%，創逾兩年半低位，意味着債價累飆逾兩成；美股代表標指更締造了歷史新高，年內累漲約17%。回看歷史，如此「佳績」是繼1993年、2007年，以及2017年後再次出現，而且有過之而無不及。不過，在1993年後，翌年發生了史上著名的「債券大屠殺」；2007年後，翌年發生了百年一遇的金融海嘯；2017年後，翌年開始了全球貿易戰，世界出現數十年來最大變局，期間金融市場的波動程度，相信令不少人歷歷在目。由此可見，當市場分不清風險與避險，股債金都穩賺的時候，往往就是撞板之時。



事實上，市場目前炒作的只是「憧憬」，環球經濟增長放緩及眾多不明朗因素依然無變，在此情況下，資金流入債市及黃金是正常的。至於股市，就確實有泡沫迹象，尤其是美國新股市場。舉例來說，有「人造肉」初創企業上市僅一個多月，股價就狂升近6倍，市值更一下子蓋過不少老牌巨企，惟人造肉僅是概念，至今未能產生任何盈利。不過，該效應足以帶挈其他處於虧損狀態的新股表現也不俗。有著名分析員就此警告，禾雀亂飛的局面令其回想起千禧年科網泡沫，往往只會在股市爆煲前出現。



值得留意的是，隨着低息環境持續逾10年，全球債務已攀升至不可持續的地步！例如美國消費者信貸最新增至14萬億美元，遠高於2008年金融海嘯前的13萬億美元；中國整體債務佔國內生產總值比重達248.8%，遠超警戒線，反映未來難倚賴放水救市。投資者面對當前升市怪象，更宜多加提防，而非樂在其中。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。