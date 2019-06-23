全球經貿戰：渾水創辦人對G20死心　因為...

外國傳媒報道，香港投資者熟悉的著名沽空者、曾在中國居住6年的沽空機構渾水研究(Muddy Waters)創辦人Carson Block警告，不要對周五至周六(6月28至29日)舉行的二十國集團(G20)峰會上的中美貿易談判有任何期望。



他說：「我不認為會有任何和解，中國官方媒體似乎正加大其強硬語氣，而不是軟化。我認為他們正準備與西方國家作長期地緣鬥爭。」



他又相信，不會有任何企業能獨立於中國政府，純粹以商業原因運作。華為及中興通訊對中國政府來說有戰略地位，當愛立信及諾基亞炒人時，華為就在瑞典及挪威僱用他們，這不是因為良好的商業決策，而是長遠願景。

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