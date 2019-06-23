蘇寧48億人幣收購家樂福中國八成股權

蘇寧易購(002024.SZ)公布，計劃以現金48億元人民幣(下同)等值歐元，向家樂福集團收購家樂福中國80%股份。預料交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國的控股股東，而家樂福集團持股比例則降至20%。



蘇寧易購的公告指，旗下全資子公司蘇寧國際6月22日簽立協議，收購家樂福中國的八成股權，並將對家樂福中國提供股東貸款以支持其營運。



蘇寧預期，收購有助提升公司經營能力，加強自有品牌在快速消費品領域的供應鏈能力，認為家樂福中國擁有3,000萬名會員及完善的供應鏈及倉庫能力，對建構蘇寧全場景零售模式有幫助。惟此項交易尚需通過國家市場監督管理總局的經營者集中反壟斷審查。



蘇寧將成為家樂福中國控股東，同時意味着騰訊(00700)及永輝超市入股家樂福中國的交易失敗告終。外電引述家樂福發言人表示，原計劃出售小部分股權予騰訊及永輝，現時交易已告吹，但指出雙方的業務合作關係仍維持不變。



於去年1月，騰訊聯同永輝超市與家樂福簽訂股權投資意向書，預料在供應鏈整合、科技應用等方面有進一步合作，惟當時磋商尚處初步階段。



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