港難吸引歐亞公司來港上市！新股女王︰宜檢討指引

香港交易所(00388)今年戰略重點之一是吸引國際及亞太區公司來港上市。不過，有「新股女王」之稱的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，現時港交所部分歐洲及亞洲市場的上市地區指引，只考慮以香港預託證券(HDR)形式上市，可惜HDR成交差強人意，令一些有意來港的南韓及德國公司打退堂鼓，冀有關方面可檢視地區指引。



去年港交所推出新上市制度，爭取同股不同權(WVR)及沒有盈收的生物科技公司來港上市，但受中美貿易戰等負面因素影響，今年WVR及生科股的上市查詢不是太多。今年港交所公布新戰略規劃，其中一個重點是力拓外國公司來港上市。



鍾絳虹接受訪問時表示，多年以來都有外國公司查詢來港上市，包括南韓及德國註冊的公司，但發現來港上市有難度。「未上市前，外國企業的法律顧問都會先查詢，但參考港交所的南韓及德國上市地區指南，發現只考慮以HDR形式上市。」她直言，很多潛在客戶知悉之後，都對來港上市打退堂鼓，主要是因HDR在港成交向來欠活躍。



●多隻股份除牌 僅剩迅銷

香港過往曾有多隻HDR上市，包括Coach、思佰益、淡水河谷等，但最終均除牌收場，現時HDR只剩下迅銷(06288)。她直言：「有些客戶認為迅銷品牌大，但HDR成交亦一般，何況是其他發行人，成交豈不是更差？況且，企業上市亦要不少使費及有持續的上市後費用。若要企業重組更改註冊地亦涉及稅務成本，故海外公司都不願意以HDR形式在港上市。」



德國、南韓註冊公司需以HDR形式在港上市，主要是因為結算制度不同，香港的制度有「總代理人」，由香港結算代理人代證券行持有股票，但德國、南韓沒有「總代理人」，由認可券商直接持股。



●新例誘德韓資 從未成功

根據港交所的德國及南韓地區指南，按香港結算的現行模式，如德國及南韓註冊公司的股份在港上市，券商不會如該等公司的股東般獲得股份的所有權，故港交所於2015年8月新增條文，希望尋求在港上市的德國及南韓註冊公司以HDR形式上市。



資料顯示，港交所接納南韓為海外法地區多年，一直未有南韓企業來港上市。至於德國，過去曾有星亮控股在港上市(現已除牌)，但該公司是在2015年新增條文前來港上市。

現時在歐洲市場中，奧地利企業亦只能HDR形式在港上市。亞洲市場中，日本因為無紙化問題，已在日本上市的企業只能在港以HDR上市，未在日本上市的公司始能在港以正股形式上市。



鍾絳虹直言，亞洲市場中，日本及南韓有大量潛在來港上市的公司，但HDR卻難以吸引這些公司來港，故希望有關方面可解決有關事宜。



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