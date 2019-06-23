科創商機︰太空旅遊創234億商機　三巨企爭研技術

太空旅遊似乎不再遙遠，因為未來數年，維珍集團創辦人布蘭森旗下維珍銀河(Virgin Galactic)、亞馬遜創辦人貝索斯旗下Blue Origin、美國太空探索科技公司(SpaceX)以至多家知名度較低的公司均準備開始將旅客送上太空。瑞士銀行估計，到2030年，太空旅遊業的規模可望達30億美元(約234億港元)，並以雙位數步伐增長。



瑞銀指出，雖然太空旅遊仍屬萌芽階段，但相信當技術獲認可，加上技術發展和競爭令成本下降，太空旅遊將變得更加主流。



今年較早前，維珍銀河測試將載人太空船發射上太空，成為首家達成此舉的私人公司，該公司計劃今年稍後正式載付費旅客上太空，布蘭森更聲言自己會是第一個客人。



●無重力體驗索價780萬

Blue Origin亦計劃今年開始商業太空旅遊業務。SpaceX則於去年宣布，日本電商大亨前澤友作將成為其首位繞月飛行的旅客，預計約2023年升空。



可以預期的是，能夠承擔太空旅遊的人非富則貴，至少初期如此，因為想在太空逗留數周甚或數月的旅客，預計須支付5,000萬美元或以上。若只是想獲得短暫體驗，感受太空的無重力狀態數分鐘，費用或少於100萬美元(約780萬港元)，但對一般人而言也非小數目。



美國酒店大亨比奇洛多年來致力實踐太空酒店的概念，旗下Bigelow Aerospace製造的太空酒店體積330立方米，可容納六人，並可連接於國際太空站。



●冀幫旅客賺錢助普及化

為令更多人能夠一嘗太空旅遊的滋味，他希望設計出讓太空旅客產生收入的方法，例如取得贊助或進行直播。



比奇洛稱，重要的是協助旅客獲得收入，屆時便不會只有億萬富豪才能上太空，若能透過創新的方法為潛在旅客支付一半費用，將是件好事。



事實上，太空旅遊早年也曾引起市場關注。投資管理大亨Dennis Tito在2001年成為首位太空旅客，在國際太空站逗留一周，之後亦有數名太空旅客升空，但太空旅遊業始終未能進一步發展。後來有穿梭機升空爆炸，更對業界發展構成打擊。



不過，業界人士有信心當前的太空旅遊潮流與以往不一樣，因業界已研發出新的火箭載人上太空，承諾可降低發射成本的新火箭亦已有設計藍圖。



●取締長途機 收入潛力高

不僅如此，太空旅遊亦可能成為太空長途飛行的發展基石。瑞銀預期，飛行時間超過十小時的長途飛機旅程，可透過火箭進行點對點飛行，大大縮短飛行時間。該行假設到2030年，有5%原本乘坐需時超過10小時長途飛機的乘客轉用太空飛行，以每程2,500美元計，潛在收入就達到超過200億美元。

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