美股專家：不明白為何能大升　呢個原因會觸發冧市

外國傳媒報道，由於市場憧憬聯儲局7月減息，美股上周創下新高。不過，美國投資銀行Jefferies首席環球股票策略師Christopher Wood警告，對美股升到如此高水平表示懷疑，直言不明白為何能升得那麼高，這反而使人合理地預期股災近了。



他的擔憂來自「油價」！他指出，油價往往不會成為股市的利淡因素，直至它真的嚴重失控，股市才會反映實況。目前波斯灣的局勢確實會令油價突然飆升，一旦升至每桶100美元以上，股市就會大跌。在Wood的角度來看，他甚至預期油價不會僅僅升至100美元，而是更高。



他說：「油價突飆的機會正在形成，因美國總統特朗普依然要制裁伊朗，禁止其出口原油。」只要油價衝上每桶100美元以上，債息就會急升，繼而打亂整個金融市場，屆時投資者會「去風險」。他呼籲投資者要小心，切勿進取。

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